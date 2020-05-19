Reforma na Casa da Memória, em Vila Velha, começa nesta terça (19)

Casa da Memória, em Vila Velha Crédito: Ricardo Medeiros

A Casa da Memória, localizada na Prainha, em Vila Velha, finalmente vai passar pelo esperado processo de restauro. Segundo a prefeitura da cidade, as obras começam nesta terça-feira (19) e vão custar R$ 407 mil.

De acordo com o órgão, a reforma envolve melhorias no telhado, piso, paredes, adequação para acessibilidade das pessoas portadoras de deficiência, entre outros serviços. Com ela, será possível utilizar mais duas salas para acervo permanente e espaços para exposições itinerantes, além de uma galeria para acolher exposições de artistas capixabas

Com processo licitatório ocorrendo desde outubro de 2019, a promessa da Prefeitura de Vila Velha era de que as obras tivessem início ainda em fevereiro. A execução de reforma e adequação será realizada pela empresa vencedora do processo licitatório, a Matix Construtora Ltda. A previsão para conclusão dos trabalhos é de 120 dias.

A Casa da Memória é um dos principais pontos turísticos e culturais de Vila Velha, que abriga estátuas de personagens importantes da história capixaba e todo o acervo preserva a memória, a identidade e a produção cultural do município, que foi fundado em 23 de maio de 1535, explicou o secretário municipal de Cultura, Peterson de Castro Cardoso.