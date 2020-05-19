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Cultura

Reforma na Casa da Memória, em Vila Velha, começa nesta terça (19)

Anúncio foi feito pela prefeitura, que deu um prazo de 120 dias para conclusão das obras
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

19 mai 2020 às 11:12

Publicado em 19 de Maio de 2020 às 11:12

Data: 21/01/2020 - ES - Vila Velha - Casa da Memória, Vila Velha Editoria: Cidades - Foto: Ricardo Medeiros - GZ
Casa da Memória, em Vila Velha Crédito: Ricardo Medeiros
A Casa da Memória, localizada na Prainha, em Vila Velha, finalmente vai passar pelo esperado processo de restauro. Segundo a prefeitura da cidade, as obras começam nesta terça-feira (19) e vão custar R$ 407 mil.
De acordo com o órgão, a reforma envolve melhorias no telhado, piso, paredes, adequação para acessibilidade das pessoas portadoras de deficiência, entre outros serviços.  Com ela, será possível utilizar mais duas salas para acervo permanente e espaços para exposições itinerantes, além de uma galeria para acolher exposições de artistas capixabas

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Com processo licitatório ocorrendo desde outubro de 2019, a promessa da Prefeitura de Vila Velha era de que as obras tivessem início ainda em fevereiro. A execução de reforma e adequação será realizada pela empresa vencedora do processo licitatório, a Matix Construtora Ltda. A previsão para conclusão dos trabalhos é de 120 dias.
A Casa da Memória é um dos principais pontos turísticos e culturais de Vila Velha, que abriga estátuas de personagens importantes da história capixaba e todo o acervo preserva a memória, a identidade e a produção cultural do município, que foi fundado em 23 de maio de 1535, explicou o secretário municipal de Cultura, Peterson de Castro Cardoso.
A Casa recebe muitos turistas e alunos, inclusive, do dia 2 de janeiro a 20 de março deste ano, foram 4.328 registros de visitantes. Isso mostra a importância deste espaço cultural e a necessidade da obra para atender ainda melhor o público, explicou o secretário.

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