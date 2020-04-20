'Feliz Ano Velho' volta repaginada à TV; veja outras 10 obras que viraram série

Dois Irmãos (2017)

A obra-prima do maior escritor brasileiro, Machado de Assis, ganhou adaptação lírica e esteticamente rigorosa nas mãos de Luiz Fernando Carvalho. Excelentes atuações de Maria Fernanda Cândido e Michel Melamed. Na trama, Bento escreve a história de sua vida, desde a paixão por Capitu na adolescência, até ser tomado, na vida adulta, pelo ciúme que sente da moça com o seu melhor amigo.

Outra adaptação primorosa de Luiz Fernando Carvalho, desta vez levando para a telinha a obra homônima de Ariano Suassuna. Carvalho inova ao compor sua narrativa como um espetáculo da commedia dell'arte. O programa também revelou o talento de Irandhir Santos para o grande público. O poeta-escrivão D. Pedro Dinis Ferreira Quaderna recorre a seus antepassados (e a suas memórias) para lidar com inquietações existenciais. Deve ser usufruído por paladares requintados, pois as escolhas estéticas do diretor podem não agradar ao expectador padrão.

Baseado na literatura da gaúcha Letícia Wierzchowski, a série fez sucesso ao revelar a atriz Camila Morgado. Misturando personagens reais e ficcionais, a obra conta a história de um grupo de mulheres ligado à liderança farroupilha no Rio Grande do Sul. Elas são obrigadas a viver enclausuradas em uma casa insalubre durante a Guerra dos Farrapos. Ganhou duas exibições na Rede Globo e uma no Canal Viva.

Adaptação do livro de José Lins do Rego, a série conta com as melhores atuações das carreiras de Vera Fischer e Carlos Alberto Riccelli. Em conversa com o "Divirta-se", durante passagem pelo Estado no final de 2019, a atriz afirmou que a série é o seu projeto preferido. Rodada em Fernando de Noronha (PE), a trama mostra os dilemas sexuais de uma mulher (Vera) que viaja para uma praia paradisíaca ao lado do marido (Herson Capri). Ela acaba se envolvendo em uma relação proibida com um pescador local (Riccelli). Exibida pela Rede Globo em 1990, 1991 e 1995.

Um dos maiores sucessos da carreira da atriz Glória Pires, a série é baseada na literatura de Rachel de Queiroz. A história mostra a saga de Maria (Glória Pires) para defender sua vida e suas terras no interior do Nordeste. Para isso, precisa quebrar todos os padrões femininos do século XIX. A série difere do livro em seu desfecho, o que causou muita polêmica na época do lançamento do programa.

Escrita por Dias Gomes, a adaptação da obra de Jorge Amado para a telinha foi lançada em 1998, ressaltando o status de símbolo sexual criado em torno da carreira de Edson Celulari. Giulia Gam e Marco Nanini completam um inspirado trio de protagonistas. Em Salvador, uma recatada dona de casa, casada com um pacato farmacêutico, começa a receber a visita do ex-marido, agora um fantasma malandro e incorrigível. Disponível em versão editada no Globoplay. Em 2017, ganhou uma nova roupagem para os cinemas, mais tarde transformada em minissérie, estrelada por Juliana Paes, Leandro Hassum e Marcelo Faria. A última versão também encontra-se disponível na plataforma de streaming da Rede Globo.

Exibida em 1999, a série baseada na literatura de Adriano Suassuna é um dos maiores sucessos da história da televisão brasileira. As excelentes atuações de Matheus Nachtergaele e Selton Mello, além da criativa direção de Guel Arraes, explicam o seu êxito. No sertão paraibano, o esperto João Grilo (Nachtergaele) e seu amigo Chicó (Mello), covarde e mentiroso, são dois nordestinos que andam pelas ruas anunciando uma nova versão para "A Paixão de Cristo". O destino da dupla será decidido pela aparição de Nossa Senhora, a Compadecida (Fernanda Montenegro). Disponível no Globoplay.

A literatura de Érico Veríssimo também foi adaptada para a televisão com a minissérie da Rede Globo, exibida em 1985. A história da formação do estado do Rio Grande do Sul é recuperada através da obra., que tem como foco os dilemas da família Terra Cambará. Glória Pires, Lima Duarte, Tarcísio Meira, Lilian Lemmertz e Bete Mendes encabeçam o elenco. Ganhou uma refilmagem em 2013, estrelada por Marjorie Estiano e Thiago Lacerda. A nova adaptação está disponível no Globoplay.

A série é baseada nos clássicos de Rubem Fonseca, "Mandrake" e "A Grande Arte". Mandrake (Marcos Palmeira) é um advogado do Rio de Janeiro especializado em resolver casos de chantagem e extorsão. De moral duvidosa, transita com tranquilidade entre a alta sociedade carioca e o seu submundo. Seu trabalho é lidar com esses elementos tão diferentes para ajudar clientes a sair de enrascadas. Vencedora do Emmy Internacional de Melhor Série Dramática, a atração está disponível na HBO GO.