Mais de 20 atrações na TV e na web para a criançada durante a quarentena

"Power Players" estreia no canal Gloob em abril Crédito: Gloob/Divulgação

Em tempos de combate à propagação do covid-19, algumas emissoras de TV e plataformas de streaming estão com uma vasta programação para manter as crianças em atividade durante a quarentena.

O Canal Gloob, por exemplo, apostou em ações multimídia, com atrações para a telinha e também para as suas plataformas digitais. As crianças (e os papais também, por que não?) acompanham uma programação especial, que contempla a reexibição das primeiras temporadas de "D.P.A  Detetives do Prédio Azul" e "Buuu  Um Chamado para Aventura", além da sitcom "Bugados" e do megassucesso "Miraculous  As Aventuras de Ladybug". As sessões são diárias, de segunda a sexta, com início sempre às 6h.

O canal investe em uma atração inédita para abril: "Power Players". A animação é dos mesmos estúdios de "Miraculous Ladybug" e estreia na próxima segunda (13), a partir das 18h15, sempre de segunda a sexta.

A narrativa conta a história de Axel, um garoto que pode se transformar em um brinquedo. Com o auxílio da minergia, a substância que dá vida aos bonecos, ele recruta um time de aliados para combater as ameaças de Madcap, o vilão da trama.

MUNDO DIGITAL

O canal preparou atrações especiais para os fins de semana. Aos sábados (a partir das 11) e domingos (após às 12h), os pequenos podem maratonar Miraculous, As Aventuras de Ladybug, D.P.A. e Bugados.

"Detetives do Prédio Azul" ganha uma maratona especial no Canal Gloob Crédito: Gloob/Divulgação

As plataformas digitais são outra opção de entretenimento. No perfil do Mundo Gloob no Instagram, atores de séries do canal estão interagindo com os fãs para contar suas rotinas e dar dicas sobre o que fazer em casa, além de conduzir lives com brincadeiras em seus perfis pessoais. Os vídeos também serão compilados no canal do Youtube da emissora infanto-juvenil.

O Gloob Games, aplicativo que pode ser baixado nas lojas virtuais Google Play e iTunes, trazem dois novos jogos: "Para o Alto, Heroínas!", inspirado no trio Miraculous Girls, da animação "Ladybug", e "Puzzle Relâmpago", com temática baseada na série "Escola de Gênios". O primeiro está disponível para os usuários do aplicativo, enquanto o segundo deve chegar nas próximas semanas.

As principais operadoras de TV Paga estão com o sinal aberto dos canais Gloob e Gloobinho até o dia 15 de abril. Os fãs também podem conferir os principais conteúdos dos dois canais no Globoplay. O acesso para não assinantes da plataforma de streaming poderá ser realizado até o dia 16 deste mês.

Tatiana Costa, diretora da Unidade Infantil do Grupo Globo, garante que apostar em projetos multimídias é a melhor saída para alcançar a atenção das crianças em tempos de isolamento social.

"Além das estreias já previstas, como 'Power Players', estamos reexibindo conteúdos que fazem parte da nossa história, como as primeiras temporadas de 'D.P.A.' e da série 'Buuu'. A produção de conteúdo para as plataformas digitais, somada ao engajamento do nosso elenco nas redes, promete deixar todos conectados, enfatiza.

MUNDO DISNEY

Os canais do grupo Disney programaram atrações em sistema de multiplataforma. No portal Disney Cidadania , estão disponíveis conteúdos gratuitos que promovem o uso responsável e positivo das novas tecnologias.

Games baseados em "Frozen" estão disponíveis no portal Disney Cidadania, na internet Crédito: Disney/Divulgação

Entre os games disponíveis, estão atrações baseadas nos desenhos "Operação Big Hero", "Frozen" e "Moana", além de jogos inspirados na saga "Star Wars". Os pequenos também podem aproveitar do espaço "Pixar in a Box", com vídeo-aulas e exercícios interativos que prometem ensinar parte do processo criativo do estúdio do Mickey.

Na telinha, os canais Disney Channel, Disney Junior, Disney XD e Nat Geo Kids preparam várias atrações para abril. O Disney Channel apresenta, de segunda a sexta-feira, às 19h, novos episódios da série teen "Disney Bia", que estreou sua segunda temporada em março. Em todas as sextas de abril, o Disney Channel exibe capítulos da série que é sucesso entre as crianças e os adolescentes: "Star Vs. as Forças do Mal".

"A Casa da Coruja" estreia no cardápio do canal para aumentar a diversão. A história mostra as confusões de Luz, uma adolescente que acidentalmente se depara com um portal que a transporta para um mundo mágico. Os capítulos estão sendo exibidos de segunda a sexta, sempre às 17h.

O Disney Junior chega repleto de boas surpresas. "Bluey", saga animada que segue as desventuras de uma família canina, será transmitida a partir do dia 20, de segunda a sexta-feira, sempre às 18h30. "Rocketeer" é outra aposta do canal infantil. A história da garota que consegue voar com a ajuda de um foguete contará com novos episódios disponíveis de segunda a sexta-feira, às 12h.

PELA WEB

A nova versão de "O Rei Leão" está disponível no Amazon Prime Vídeo Crédito: Disney/Divulgação

Parte da programação voltada para as crianças de streamings como Globoplay e Amazon Prime Vídeo continuam abertas, sem nenhum custo. Para conferir os (inúmeros) títulos do cardápio, basta acessar os aplicativos. A plataforma da Rede Globo disponibilizou alguns capítulos de "Malhação". Uma ótima pedida!