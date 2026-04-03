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Luto

Morre filho de Chico Anysio e irmãos se despedem: 'vai jogar botão com papai'

Duda Anysio foi cremado e velado na manhã da última quinta-feira (2) no Rio de Janeiro
Estadão Conteúdo

Estadão Conteúdo

Publicado em 03 de Abril de 2026 às 10:39

Morre filho de Chico Anysio e irmãos de despedem: 'vai jogar botão com papai'
Morre filho de Chico Anysio e irmãos de despedem: 'vai jogar botão com papai' Crédito: Acervo pessoal / Reprodução Instagram @eumazzeo
Filhos do humorista Chico Anysio usaram as redes sociais para lamentar a morte de um dos irmãos, o músico Duda Anysio. Ele foi velado e cremado nesta quinta-feira, 2, de acordo com informações divulgadas pela família.
O humorista Bruno Mazzeo se despediu do irmão lembrando da morte do pai, falecido em 2010. "Meu irmão Dudinha descansou. Vai jogar botão com papai em outro plano", escreveu Mazzeo, de acordo com a revista Veja.
Também humorista, Nizo Neto destacou a convivência com o irmão em uma postagem de homenagem. "Duda, meu irmão querido. Escrevo isso com o coração apertado de pensar que você não está mais aqui com a gente. Mesmo com a diferença de idade, vivemos juntos, sempre muito próximos. Uma vida toda sempre perto", publicou.
"Agora você se foi e fica o espaço vazio, mas também fica a memória. Você estava sofrendo e talvez precisasse mesmo ir. Sinto uma tristeza profunda. Fica com Deus na sua nova missão", completou.
Chico Anysio teve nove filhos de cinco casamentos, incluindo Mazzeo, Nizo e o comediante Lug de Paula. Duda era enteado do comediante falecido. O músico era filho do figurinista Carlos Gil e da ex-vedete Rose Rondelli. Ela se casou com Anysio em 1962 e teve dois filhos com ele: Nizo Neto e o diretor Rico Rondelli.

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