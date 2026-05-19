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Dez pessoas são indiciadas por corte criminoso de cabos de internet em Colatina

A ação aconteceu em fevereiro deste ano e, na ocasião, cerca de 600 famílias ficaram sem conexão. Os líderes do grupo seguem foragidos

Publicado em 19 de Maio de 2026 às 18:44

Luana Luiza

Luana Luiza

Publicado em 

19 mai 2026 às 18:44

Dez pessoas foram indiciadas por participar do corte criminoso de cabos de internet em Colatina, na Região Noroeste do Espírito Santo, em fevereiro deste ano, e deixar cerca de 600 famílias sem conexão. Segundo as investigações, o objetivo dos criminosos era forçar moradores a contratar serviços controlados pelo grupo, mas a ação clandestina não foi concluída.

Essa internet jamais foi materializada. Primeiro, eles destruíram, tentaram intimidar as pessoas. Depois, tentaram construir uma estrutura de fornecimento e não conseguiriam

Arthur Bogoni 

Superintendente de Polícia Regional Noroeste

As equipes de operadoras de internet fizeram reparos na rede sob escolta policial em Colatina Heriklis Douglas

O grupo criminoso conhecido como “Tropa do Urso” é liderado por Hugo Henrique dos Santos, de 28 anos, conhecido como “HG”, e por Bryan Lyro Deolindo, de 35 anos. Os dois têm mandados de prisão em aberto e seguem foragidos. Segundo o superintendente de Polícia Regional Noroeste, delegado Arthur Bogoni, a dupla atua no tráfico de drogas e tem participação em diversos homicídios na região.

Na ocasião, um dos bandidos realizou uma chamada de vídeo para Hugo fazendo ameaças diretas a um sargento da Polícia Militar e aos familiares dele durante os trabalhos de reparo da rede.

Todos os envolvidos foram indiciados por organização criminosa, dano qualificado, interrupção de serviço essencial e ameaça e estão à disposição da justiça, que decidirá se eles responderão aos processos presos ou em liberdade.

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