Dez pessoas são indiciadas por corte criminoso de cabos de internet em Colatina

O grupo criminos o conhecid o como “Tropa do Urso” é liderad o por Hugo Henrique dos Santos, de 28 anos, conhecido como “HG”, e por Bryan Lyro Deolindo, de 35 anos. Os dois têm mandados de prisão em aberto e seguem foragidos . Segundo o superintendente de Polícia Regional Noroeste, delegado Arthur Bogoni, a dupla atua no tráfico de drogas e tem participação em diversos homicídios na região.