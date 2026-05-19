Suspeito de tentar matar a ex-namorada é preso em Governador Lindenberg

Um homem de 37 anos, que não teve o nome informado, foi preso suspeito de atirar contra a ex-companheira e outro homem no distrito de Moacir Avidos em Governador Lindenberg, Noroeste do Espírito Santo, no dia 9 de maio.
Segundo a Polícia Civil, as investigações apontam que o crime teria sido motivado por ciúmes e pela discordância com o fim do relacionamento. Ainda de acordo com a polícia, já havia registros anteriores de violência doméstica, ameaças e perseguição contra a mulher.
O homem investigado por tentativa de homicídio e feminicídio foi localizado em uma propriedade rural, onde foi preso sem resistência. O carro utilizado no crime, um VW Voyage prata, também foi apreendido. Após os procedimentos na delegacia, ele foi encaminhado ao sistema prisional, onde permanece à disposição da Justiça.