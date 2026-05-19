Suspeito de tentar matar a ex-namorada é preso em Governador Lindenberg

Um advogado identificado como Freddy Francis Rangel Mariano, de 47 anos, foi encontrado morto com marcas de tiros no abdômen e na nuca, além de um corte no pescoço, em Guarapari, na segunda-feira (18).





O corpo dele foi localizado às margens de uma estrada na região de Jaboticaba, próximo a um pesque-pague. Segundo o Cadastro Nacional dos Advogados, Freddy tem registro de endereço profissional em Ataíde, Vila Velha.





A Ordem dos Advogados do Brasil Seccional Espírito Santo, por meio da 8ª Subseção de Vila Velha, publicou uma nota de pesar pela morte do advogado e prestou solidariedade aos familiares e amigos. O caso é investigado pela Polícia Civil. Ninguém foi preso.