Como a polícia descobriu que desaparecimento de cuidadora foi um feminicídio em Castelo

Vestígios de sangue revelados com o uso de substância fluorescente, análises de DNA, imagens de câmeras e até registros de acesso ao Facebook foram fundamentais para que a Polícia Civil chegasse ao produtor rural de 58 anos preso por suspeita de matar a cuidadora de idosos Luciene Galdino, de 34 anos, em Castelo, na Região Serrana do Espírito Santo. O nome dele não foi divulgado.





O caso começou a ser investigado em janeiro deste ano como desaparecimento, após Luciene sumir depois de passar a virada do ano na casa do namorado, em Castelo. O corpo dela foi encontrado cerca de 20 dias depois em um lago de uma pedreira abandonada em Itaoca Pedra, em Cachoeiro de Itapemirim, dentro de um saco agrícola com duas pedras de aproximadamente 20 quilos.





Segundo a Polícia Civil, a investigação passou a tratar o caso como feminicídio após os investigadores concluírem que o suspeito mentiu ao afirmar que havia levado a vítima para casa no dia do desaparecimento.