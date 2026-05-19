Mancha na Guarderia: manilha será trocada de local até o fim do ano

As medidas foram discutidas nesta segunda-feira (18) em reunião do grupo de trabalho instituído pelo MPES para acompanhar a mancha na baía de Vitória. As ações, segundo o Ministério Público, devem minimizar a ocorrência de novos episódios e aprimorar o sistema de drenagem da Capital.





No encontro, Cesan e prefeitura apresentaram propostas de curto, médio e longo prazos, que vão ser consolidadas para elaboração de termo de compromisso entre os órgãos envolvidos.





Até o momento, além das vistorias que já estão sendo realizadas, a prefeitura informou que instalou placa indicando trecho impróprio para banho no entorno da manilha monitorada. A administração municipal também incorporou o parâmetro de enterococos (um tipo de bactéria) à avaliação semanal da balneabilidade e passou a divulgar os laudos completos no site oficial.

As soluções definitivas relacionadas à retirada da manilha da faixa de praia dependem de estudos complementares, que também deverão integrar o futuro termo de compromisso em elaboração pelo grupo de trabalho.