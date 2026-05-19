Corpo de cuidadora foi jogado em lagoa de Cachoeiro em sacos com pedras de 20 kg

Enquanto o caso ainda era investigado como desaparecimento, ele alegou, em depoimento à Polícia Civil, que havia deixado Luciene em casa e que havia terminado o relacionamento em virtude de um desentendimento, conforme explicou o titular da Delegacia de Polícia (DP) de Castelo, delegado Estêvão Oggione, em entrevista coletiva nesta terça-feira (19).





“Ele alegou que estava tudo bem, que eles estavam bebendo, festejando e que nada teria acontecido (na casa dele). Relatou ainda que teria ocorrido um episódio em que ela teria puxado uma faca para ele, talvez por suspeita de traição, e que teria dito que, se ele a traísse, ela cortaria o saco dele. Ele alegou que dormiu em quarto separado naquela noite, que a madrugada passou normalmente, e que teria levado ela em casa e terminado o relacionamento. Alegou também que não sabia do paradeiro do celular dela", detalhou.





Imagens registradas por câmeras de segurança de fato mostram o produtor rural indo até a casa da vítima em um carro no dia 4 de janeiro e, cerca de 40 minutos depois, mostram o mesmo veículo deixando o local, com as janelas fechadas. Mas, ao contrário do que foi dito pelo suspeito, investigações apontaram que ele estava sozinho no momento em que se dirigiu à residência de Luciene.





“A investigação começou, foram tomados depoimentos dele e de alguns familiares para entender como era a relação entre eles. Foi feita uma busca na casa dele, em que foi utilizado o bluestar pela Polícia Científica, principalmente no quarto do casal, e foi detectado vestígio de sangue latente".