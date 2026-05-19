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5 provérbios chineses sobre amor e relacionamentos que continuam atuais

Seja sobre paciência, generosidade, abertura interior ou reciprocidade, cada frase carrega uma verdade que o tempo não apaga
Portal Edicase

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Publicado em 19 de Maio de 2026 às 17:52

Os provérbios chineses, apesar de antigos, com seus conselhos, continuam a ajudar muitas pessoas (Imagem: Marietjie | Shutterstock)
Os provérbios chineses, apesar de antigos, com seus conselhos, continuam a ajudar muitas pessoas Crédito: Imagem: Marietjie | Shutterstock
A sabedoria oriental atravessa séculos sem perder força. Os provérbios chineses sobre amor são um exemplo disso: nascidos em uma cultura milenar, chegam até nós com uma clareza surpreendente sobre tudo aquilo que sentimos, vivemos e enfrentamos nos relacionamentos. Não à toa, muitos deles parecem ter sido escritos ontem.
Seja sobre paciência, generosidade, abertura interior ou reciprocidade, cada frase carrega uma verdade que o tempo não apaga. Confira cinco desses ensinamentos sobre amor e relacionamentos que continuam atuais!

1. Provérbio para momentos difíceis

Me ame quando eu não merecer, porque é nesse momento que eu mais preciso.

2. Provérbio que ensina a calar antes de se arrepender

Se você for paciente em um momento de raiva, irá escapar de cem anos de arrependimento.
Provérbios podem ensinar bastante sobre como amar melhor e se relacionar com mais consciência (Imagem: Pixel-Shot | Shutterstock)
Provérbios podem ensinar bastante sobre como amar melhor e se relacionar com mais consciência Crédito: Imagem: Pixel-Shot | Shutterstock

3. Provérbio para quem quer amar com plenitude

Quando o olho não está bloqueado, o resultado é a visão; quando a mente não está bloqueada, o resultado é a sabedoria; e, quando o espírito não está bloqueado, o resultado é o amor .

4. Provérbio que transforma a generosidade em cuidado

Se alguém está tão cansado que não possa te dar um sorriso , deixa-lhe o teu.

5. Provérbio sobre equilíbrio saudável

Os critérios básicos de uma relação devem estar acessíveis às duas partes.

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