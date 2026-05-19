Dono de pizzaria que agrediu filha volta a ser preso suspeito de perseguir a ex em Vitória

O proprietário de uma pizzaria no bairro Tabuazeiro, em Vitória, preso no ano passado após agredir a própria filha dentro do estabelecimento, foi detido novamente na tarde de segunda-feira (18), suspeito de perseguir a ex-esposa em Maruípe. A mulher possui uma medida protetiva contra ele.
Conforme apuração da reportagem da TV Gazeta, o casal está em processo de separação e, segundo a vítima, Walmir Balestrero, 62 anos, tentou tomar uma caminhonete que está com ela. No dia do fato, ele teria visto a ex entrando no veículo, entrou em outro carro e começou a persegui-la no trânsito. A Polícia Militar foi acionada e o comerciante acabou detido.
Ainda de acordo com a mulher, horas antes o suspeito teria agredido ela e a filha do casal, também no bairro Maruípe.
A policiais militares que atenderam ocorrência, Walmir afirmou que não estava perseguindo a ex, que só estava seguindo para atacado, com objetivo de fazer compras para o estabelecimento dele, e que só queria reaver seu veículo, que alegou estar em processo judicial.
Em nota, a Polícia Civil informou que Walmir foi conduzido à Delegacia Regional de Vitória e posteriormente autuado em flagrante por descumprimento de medida protetiva de urgência (MPU) na forma da Lei Maria da Penha. Após os procedimentos de praxe, ele foi encaminhado ao sistema prisional.
Agressão à filha dentro de pizzaria
Em agosto do ano passado, o comerciante foi preso após agredir a filha dentro da pizzaria. A violência foi registrada por câmeras de videomonitoramento (veja acima). A jovem, na época com 21 anos, trabalhava no estabelecimento e chegou a cair no chão durante as agressões. Ela levou puxões de cabelo, tapas, socos e chutes do próprio pai na frente de outro homem, que tentou defender a vítima.
Walmir foi solto em setembro do ano passado.
A vítima contou que a briga com o pai começou após uma desavença entre ela (que trabalha como caixa) e um dos motoboys da pizzaria. Segundo a jovem, o entregador teria costume de destratá-la, motivo pelo qual ela disse que não daria mais encomendas para ele — o que irritou o pai.