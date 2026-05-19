Dono de pizzaria que agrediu filha volta a ser preso suspeito de perseguir a ex em Vitória

O proprietário de uma pizzaria no bairro Tabuazeiro, em Vitória, preso no ano passado após agredir a própria filha dentro do estabelecimento, foi detido novamente na tarde de segunda-feira (18), suspeito de perseguir a ex-esposa em Maruípe. A mulher possui uma medida protetiva contra ele.





Conforme apuração da reportagem da TV Gazeta, o casal está em processo de separação e, segundo a vítima, Walmir Balestrero, 62 anos, tentou tomar uma caminhonete que está com ela. No dia do fato, ele teria visto a ex entrando no veículo, entrou em outro carro e começou a persegui-la no trânsito. A Polícia Militar foi acionada e o comerciante acabou detido.





Ainda de acordo com a mulher, horas antes o suspeito teria agredido ela e a filha do casal, também no bairro Maruípe.





A policiais militares que atenderam ocorrência, Walmir afirmou que não estava perseguindo a ex, que só estava seguindo para atacado, com objetivo de fazer compras para o estabelecimento dele, e que só queria reaver seu veículo, que alegou estar em processo judicial.





Em nota, a Polícia Civil informou que Walmir foi conduzido à Delegacia Regional de Vitória e posteriormente autuado em flagrante por descumprimento de medida protetiva de urgência (MPU) na forma da Lei Maria da Penha. Após os procedimentos de praxe, ele foi encaminhado ao sistema prisional.