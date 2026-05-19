ES tem 5 merendeiras finalistas em concurso nacional; veja como votar

A merenda escolar é uma importante refeição para alunos das escolas públicas. E, quando ela é reconhecida por sua qualidade, pode até render premiação. Cinco merendeiras de diferentes cidades no Espírito Santo são finalistas do Concurso Melhores Receitas da Alimentação Escolar, realizado pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), que seleciona receitas de colégios públicos que seguem uma alimentação saudável.





O propósito é valorizar as profissionais que criaram pratos saudáveis e que unem aproveitamento de alimentos, ingredientes regionais e criatividade.





No total, 55 merendeiras(os) serão premiadas(os), com categorias divididas em duas receitas por unidade da Federação e uma da entidade executora federal.