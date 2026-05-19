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Prêmio

ES tem 5 merendeiras finalistas em concurso nacional; veja como votar

Os pratos valorizam a criatividade, sustentabilidade e agricultura familiar com objetivo de fortalecer a alimentação escolar

Publicado em 19 de Maio de 2026 às 10:45

Estefany Benachio

Estefany Benachio

Publicado em 

19 mai 2026 às 10:45
As merendeiras Janete, Jaquiane, Camilla, Andressa e Iguaciara participam do concurso
As merendeiras Janete, Jaquiane, Camilla, Andressa e Iguaciara participam do concurso Divulgação FNDE

A merenda escolar é uma importante refeição para alunos das escolas públicas. E, quando ela é reconhecida por sua qualidade, pode até render premiação. Cinco merendeiras de diferentes cidades no Espírito Santo são finalistas do Concurso Melhores Receitas da Alimentação Escolar, realizado pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), que seleciona receitas de colégios públicos que seguem uma alimentação saudável. 


O propósito é valorizar as profissionais que criaram pratos saudáveis e que unem aproveitamento de alimentos, ingredientes regionais e criatividade. 


No total, 55 merendeiras(os) serão premiadas(os), com categorias divididas em duas receitas por unidade da Federação e uma da entidade executora federal. 

Vitória

Janete Custódio preparou a receita “Torta de abóbora com frango e requeijão de inhame” Divulgação FNDE

Janete Custódio trabalha na Escola Municipal de Ensino Fundamental Ceciliano Abel de Almeida, no bairro Itararé, e inscreveu a “Torta de abóbora com frango e requeijão de inhame” na competição. A prefeitura de Vitória reforça que a participação da profissional é um trabalho coletivo e destaca a importância da votação.

Serra

Jaquiane criou uma “Sopa de legumes com entremeio de casca de melancia”
Jaquiane criou uma “Sopa de legumes com entremeio de casca de melancia” Divulgação FNDE

Jaquiane Machado, do Centro Municipal de Educação Infantil Mônica, do bairro Caçaroca, garantiu vaga na final com a criação de “Sopa de legumes com entremeio de casca de melancia”, que realça o aproveitamento de alimentos.


A profissional relata que está emocionada com a notícia e que o prato é querido pelos alunos. “Fiquei muito feliz e emocionada de ver uma receita que a gente já faz no dia a dia do CMEI chegar a uma final nacional. O entremeio da casca da melancia se parece com o chuchu, combina bem com os legumes e as crianças gostam bastante.”

Alfredo Chaves

Camilla Barbosa produziu o “Strogonofe Nutrivida” e concorre ao prêmio
Camilla Barbosa produziu o “Strogonofe Nutrivida” e concorre ao prêmio Divulgação FNDE

Camilla Barbosa, que atua na Escola Municipal Ana Araújo em Alfredo Chaves, produziu o prato “Strogonofe Nutrivida”. Para a criação, ela se motivou em um curso sobre reciclagem de alimentos.  


A merendeira destaca que valoriza a agricultura familiar e preza pela boa alimentação dos alunos. “Lembrei de um curso que fiz e comecei a criar a receita, valorizando os alimentos da nossa agricultura familiar, reaproveitando para não haver desperdício e ainda enriquecendo a alimentação dos nossos alunos”.

São Mateus 

Andressa Themoteo idealizou a “Torta de abóbora nutritiva” em sua escola
Andressa Themoteo idealizou a “Torta de abóbora nutritiva” em sua escola Divulgação FNDE

Andressa Themoteo, da Escola Pluridocente Municipal Patrimônio Córrego da Areia, zona rural de São Mateus, desenvolveu “Torta de abóbora nutritiva” para seus alunos. Em postagem no Instagram, a prefeitura de São Mateus mobiliza os cidadãos para a votação popular na receita criada pela merendeira.

Guarapari

Iguaciara Rangel concorre com tabule nutritivo
Iguaciara Rangel concorre com tabule nutritivo Divulgação FNDE

Iguaciara Rangel é da escola municipal EMEIIEF Jorge Boueri Sobrinho, em Guarapari, e idealizou a receita “Tabule Nutritivo”. Em postagem no Instagram, a escola se orgulhou da merendeira, que é a única classificada no município.

Como votar

A votação popular está aberta até o final do mês, 30 de maio. É necessário acessar a página de votação, selecionar o estado do Espírito Santo no mapa disponibilizado, escolher a receita de sua preferência, se cadastrar no site e confirmar a votação.

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