Dono de pizzaria bate na filha durante trabalho e é preso em Vitória

Segundo a vítima, discussão começou após uma desavença entre ela e um dos motoboys do estabelecimento

Lucas Gaviorno Estagiário / [email protected]

Publicado em 26 de agosto de 2025 às 17:24

O dono de uma pizzaria foi preso após agredir a filha dentro do estabelecimento comercial em Tabuazeiro, Vitória, na Capital do Espírito Santo. A câmera de segurança flagrou o crime, registrado na noite de segunda-feira (25). Um homem que estava próximo ao balcão tenta impedir a continuação das agressões, sem sucesso. [Veja vídeo acima]

A Polícia Militar foi acionada e a vítima, uma mulher de 21 anos, contou que a briga com o pai começou após uma desavença entre ela (que trabalha como caixa) e um dos motoboys da pizzaria. Segundo ela, o entregador teria costume de destratá-la, motivo pelo qual disse que não daria mais encomendas para ele — o que irritou o pai.

O proprietário da pizzaria, de 61 anos, disse aos policiais que chegou ao estabelecimento e viu diversos pedidos sobre o balcão, momento em que houve uma discussão com a filha, e que ela teria iniciado as agressões físicas com um chute.

Pai e filha foram ouvidos na Delegacia Regional de Vitória, e Walmir Santos acabou preso, autuado em flagrante por "lesão corporal, injúria e ameaça, todos na forma da Lei Maria da Penha", informou a Polícia Civil. A reportagem fez contato com a defesa de Walmir, que ficou de enviar um posicionamento sobre o fato. O espaço também segue aberto para a vítima, caso queira se manifestar.

