Corpo dentro de saco plástico é encontrado por pescadores em lago de Cachoeiro

Um corpo em estado avançado de decomposição foi encontrado submerso dentro de um lago abandonado na localidade de Alto Moledo, no distrito de Itaoca Pedra, interior de Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo, na tarde de domingo (25). Segundo a Polícia Militar, o corpo estava dentro de um saco plástico, com três pedras.

De acordo com informação dos militares, um vigia de uma empresa próxima ao local chamou a polícia após pescadores virem o corpo. Depois de uma caminhada de 150 metros em uma área de difícil acesso, com vegetação densa, o corpo foi encontrado. A vítima vestia camisa rosa, short jeans curto e tinha cabelos aparentemente longos.