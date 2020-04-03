Bollywood: confira 5 filmes indianos para ver na quarentena

Cena do filme indiano 'Umrika' Crédito: Divulgação

Hollywood não foi a única que parou durante a atual pandemia de coronavírus. Sua irmã indiana, Bollywood, também precisou paralisar suas produções a fim de conter o avanço da doença no país.

Na Índia, os números da Covid-19 começaram a preocupar as autoridades nos últimos dias, que decretaram na semana passada um lockdown de 21 dias para 1,3 bilhão de indianos.

Por aqui, a circulação de pessoas ainda é liberada, apesar de não recomendada. Os brasileiros, no entanto, estão evitando sair de casa, para ajudar no enfrentamento do novo coronavírus. Com isso, são várias as horas ociosas passadas no confinamento.

Muita gente tem recorrido a serviços de streaming, que já perceberam um aumento de demanda, para passar o tempo. E, apesar das produções bollywoodianas não terem tanto apelo no Brasil, algumas dessas plataformas abrigam filmes indianos para quem deseja conhecer melhor a indústria cinematográfica do país.

Confira abaixo alguns deles, lembrando que é sempre possível revisitar a novela "Caminho das Índias", exibida em 2009, na Globoplay.

'Umrika' (2015)

A trama narra a história de dois irmãos indianos inseparáveis. Um deles, no entanto, tem o sonho de abandonar seu país e ir morar nos Estados Unidos. Protagonizado por Suraj Sharma, de "As Aventuras de Pi", e Tony Revolori, de "O Grande Hotel Budapeste", venceu o prêmio do público para filmes internacionais no Festival Sundance.



Disponível na Netflix



'A Face do Mentiroso' (2013)

Exibido em Sundance, o drama mostra a jornada de uma mãe e sua filha, em busca do marido desaparecido. Ela deixa o vilarejo onde vive e parte para a cidade grande, enfrentando inúmeras dificuldades.



Disponível na Netflix



'Pinte de Açafrão' (2006)

Indicada ao Bafta de melhor filme em língua não inglesa, a dramédia costura a história de seis jovens indianos que ajudam uma documentarista inglesa a gravar um filme sobre a luta pela liberdade da Índia.



Disponível na Netflix



'Gully Boy' (2019)



Exibido em diversos festivais, o longa é recente e apresenta a cena do hip-hop de Mumbai. É um bom mergulho na Bollywood dos musicais para além dos tradicionais, grandiosos e coloridos números de música e dança vistos em muitas produções indianas.



Disponível na Amazon Prime Video

