Televisão

Paulo Gustavo convida Marieta Severo para série de 'Minha Mãe É Uma Peça'

'Ela já topou, mas vai fazer novela, então vai ter que conciliar, vamos rezar', afirmou ator em entrevista ao 'Conversa com Bial'
Redação de A Gazeta

Publicado em 21 de Maio de 2020 às 10:08

Minha Mãe é uma Peça 2
Paulo Gustavo em "Minha Mãe é uma Peça 2" Crédito: Divulgação
O ator Paulo Gustavo fez um convite para Marieta Severo interpretar o papel da mãe de Dona Hermínia em uma série de Minha Mãe É Uma Peça que pretende fazer para o Globoplay.
Eu convidei a Marieta Severo para fazer a mãe [da dona Hermínia]. Além de todo mundo dizer que é parecida, acho a Marieta hilária, acho um amor de pessoa, sou amigo dela, ela frequenta a minha casa e eu frequento a dela", contou em entrevista ao Conversa Com Bial de terça-feira, 19.
"A gente vai fazer Minha Mãe É Uma Peça no Globoplay, como série. A 1ª temporada vai voltar lá atrás na vida da Hermínia, quando ainda era casada e os filhos tinham oito anos de idade. O 1º episódio é sobre a mãe da dona Hermínia, o que ela deixou para Hermínia", prosseguiu.

Segundo Paulo Gustavo, Marieta severo foi uma de suas inspirações para compor a personagem: "Quando escrevi Minha Mãe É Uma Peça, 15 anos atrás, eu assisti o Estrela do Lar, espetáculo que ela fazia."
"Me inspirei muito na Marieta, também. Queria muito que ela fizesse. Ela já topou, mandou um áudio enorme, feliz da vida com o convite. Mas ela vai fazer novela, então vai ter que conciliar. Vamos ver, vamos rezar!", completou.

