Horóscopo Chinês: previsões para os 12 signos em maio de 2026

Maio será marcado por mudanças sutis, reavaliações e avanços em diferentes áreas da vida Crédito: Imagem: 397HOUSE | Shutterstock

O ano de 2026 tem a energia do Cavalo, mas cada mês apresenta a referência de um dos animais do Horóscopo Chinês. Maio traz a influência da Serpente, um signo afetuoso e perseverante, mas também teimoso e impulsivo.

Outra característica marcante da Serpente é a discrição. Inclusive, isso será importante para o mês de maio, que convidará para a concretização discreta dos sonhos. “Assim como uma semente germina silenciosamente embaixo da terra, nossos sonhos devem ser mantidos protegidos, principalmente quando não estão maduros”, explica Tery Kanakura, consultora de Feng Shui e Astrologia Chinesa.

A seguir, a especialista conta quais são as tendências para os 12 signos do Horóscopo Chinês. Confira!

Rato

Para os nativos do Rato, maio será um período de respiro, favorecendo o equilíbrio entre responsabilidades e cuidados com a saúde Crédito: Imagem: Christos Georghiou | Shutterstock

O Rato, muitas vezes, apresenta um foco voltado para o setor profissional. Nesse ambiente, costuma desenvolver habilidades relacionadas à competitividade e à eficiência. De modo geral, é orientado para o lucro , podendo negligenciar o talento e a segurança.

Em maio, depois de tantas cobranças e responsabilidades, haverá um alívio na vida dos nativos do Rato. Será importante aproveitar o mês para cuidar da saúde física e emocional.

Búfalo

Os nativos de Búfalo precisarão redobrar a atenção com trabalho e finanças diante de cobranças e desafios Crédito: Imagem: Christos Georghiou | Shutterstock

O Búfalo é considerado o animal mais estável do Horóscopo Chinês, o que pode torná-lo resistente às mudanças necessárias. No corpo, essa característica pode refletir-se em maior sensibilidade nas articulações. Além disso, esse signo é disciplinado e dedicado, geralmente se envolve em atividades que exigem esforço e consegue atingir seus objetivos com perseverança.

Em maio, os nascidos no ano do Búfalo poderão enfrentar cobranças no trabalho e na vida financeira, exigindo mais atenção.

Tigre

Para os nativos do Tigre, o mês pedirá mais cautela e revisão de hábitos para preservar a saúde e evitar desgastes Crédito: Imagem: Christos Georghiou | Shutterstock

A instabilidade é uma das características mais evidentes no Tigre. Os altos e baixos marcam a sua vida, principalmente no que se refere às finanças. Esses desequilíbrios afetam todos que rodeiam esse animal, pois ele apresenta dificuldades para administrar as economias e tenta compensar as frustrações com bens desnecessários.

A saúde dos nativos do Tigre poderá estar vulnerável neste mês. Por isso, será importante ter cautela, ajustando os hábitos do cotidiano para amenizar os possíveis danos.

Coelho

Os nativos do Coelho poderão enfrentar tensões nos relacionamentos e precisarão agir com prudência para evitar conflitos Crédito: Imagem: Christos Georghiou | Shutterstock

O Coelho costuma ser pacífico e cortês, o que o torna atencioso e protetor. Porém, ele é capaz de fugir de situações necessárias ao seu crescimento . Em maio, os nativos poderão enfrentar conflitos com a família e nos relacionamentos, com a possibilidade de discussões mais intensas. Logo, o ideal será manter certa distância de algumas pessoas e situações.

Dragão

Para os nativos do Dragão, maio trará tranquilidade e a chance de reorganizar planos e ajustar caminhos Crédito: Imagem: Christos Georghiou | Shutterstock

Autonomia e individualidade são características marcantes do Dragão. No entanto, esse nativo precisa tomar cuidado para que essas virtudes não se transformem em egoísmo ou orgulho. Isso tende a ocorrer quando ele passa a se considerar mais importante que os demais.

Em maio, os nascidos no ano do Dragão viverão um momento de calmaria, que poderá ser utilizado para reavaliar os planos e reestruturar o que já não funciona.

Serpente

Os nativos da Serpente viverão um período favorável para fortalecer a autoestima e conquistar reconhecimento Crédito: Imagem: Christos Georghiou | Shutterstock

A Serpente, signo mais intuitivo do Horóscopo Chinês, é reconhecida pela astúcia e rapidez de raciocínio. No entanto, quando essas qualidades não são bem conduzidas, podem despertar comportamentos manipuladores e gerar desconfiança nas pessoas.

Ao longo do mês de maio, a autoestima dos nativos da Serpente será favorecida. Com isso, poderão ganhar reconhecimento e atrair contatos promissores.

Cavalo

Para os nativos do Cavalo, o mês poderá trazer surpresas positivas, ganhos inesperados e apoio de pessoas próximas Crédito: Imagem: Christos Georghiou | Shutterstock

O Cavalo é um signo popular e comunicativo , mas pode se mostrar impulsivo em certos momentos. Quando canaliza as suas energias de forma equilibrada, tem grande potencial para conquistar metas importantes.

Neste mês, haverá a possibilidade de ganhos inesperados para os nascidos no ano do Cavalo. Além disso, favores e ações generosas também poderão ocorrer, facilitando a rotina.

Cabra

Os nativos da Cabra encontrarão mais estabilidade no ambiente familiar e deverão valorizar os laços afetivos Crédito: Imagem: Christos Georghiou | Shutterstock

O excesso de sensibilidade da Cabra pode torná-la mais vulnerável. Os jogos mentais desse animal também costumam ser malvistos, gerando impactos negativos. Em maio, a vida doméstica dos nativos ganhará conforto e estabilidade. Para conseguirem colher os benefícios do período, será importante dedicar mais atenção aos familiares.

Macaco

Para os nativos do Macaco, atrasos e limitações exigirão paciência e flexibilidade diante dos planos Crédito: Imagem: Christos Georghiou | Shutterstock

Autoconfiante e autocentrado, o Macaco precisa tomar cuidado para não se tornar narcisista. Isso acontece quando ele olha demais para si e desconsidera as qualidades e necessidades alheias. Em maio, os planos dos nativos poderão enfrentar restrições e atrasos, gerando descontentamento. Nesse cenário, será fundamental não forçar as situações para obter o que desejam.

Galo

Os nativos do Galo precisarão ter mais controle financeiro e rever gastos para atravessar o período com segurança Crédito: Imagem: Christos Georghiou | Shutterstock

Extremamente crítico, o Galo precisa desenvolver compreensão e aceitação para lidar tanto com as próprias imperfeições quanto com as dos outros. Sem essas habilidades, tende a sofrer com críticas constantes. Os nativos poderão enfrentar restrições financeiras em maio. Será importante reavaliar as despesas e organizar os gastos. Isso ajudará a diminuir a sensação de escassez do período.

Cão

Para os nativos do Cão, maio será um momento de desapego e de revisão emocional nas relações Crédito: Imagem: Christos Georghiou | Shutterstock

A necessidade de agradar a todos torna o Cão o animal mais dependente, inseguro e carente do Horóscopo Chinês. Esses sentimentos escondem o forte desejo de ser aceito. Em maio, conflitos emocionais poderão surgir na vida dos nativos, levando a distanciamentos ou rupturas nas relações. Ao longo do mês, será fundamental desapegar do que não contribui para o bem-estar.

Javali

Os nativos do Javali passarão por crescimento profissional, ainda que isso demande renúncias na vida pessoal Crédito: Imagem: Christos Georghiou | Shutterstock

O Javali está em constante transformação, o que traz aspectos positivos e negativos. Por um lado, simboliza o aprimoramento contínuo. Por outro, pode dificultar a finalização dos projetos iniciados. Em maio, os nativos viverão um período de amadurecimento na vida profissional. Contudo, isso poderá exigir alguns sacrifícios em relação à família e aos amigos.

Tery Kanakura

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