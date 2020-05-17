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Após ação de hackers, Globoplay diz que nenhum sistema foi invadido

Usuários do aplicativo receberam mensagens que direcionavam para um site externo na noite deste sábado (16)
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

17 mai 2020 às 12:44

Publicado em 17 de Maio de 2020 às 12:44

Televisão - controle remoto
Plataforma de streaming Crédito: Pixabay
Os assinantes do Globoplay receberam, no início da madrugada deste domingo (17), mensagens inusitadas no aplicativo da plataforma de streaming do Grupo Globo. A tag #GloboHack, que ficou entre os assuntos mais comentados no Twitter brasileiro, e a mensagem "HACKED BY OURMINE" davam a impressão de que o sistema havia sido invadido por hackers.
O OurMine, que reivindicou a ação, se apresenta como "um grupo de hackers famoso por invadir redes sociais de grandes nomes da tecnologia, famosos e empresas". Entre as vítimas, estão o CEO do Facebook, Mark Zuckerberg, a plataforma Netflix e o clube de futebol Barcelona. No Brasil, eles já hackearam o perfil do Esporte Interativo, canal da Turner.

"CIBERVANDALISMO"

O Globoplay, em seu perfil oficial no Twitter, se pronunciou horas depois informando que o sistema de envio de notificações da plataforma, gerenciado por uma empresa parceira, "foi alvo de uma ação de cibervandalismo". De acordo com a empresa, os invasores enviaram duas mensagens que direcionavam o usuário para um site externo.
A empresa frisou, no entanto, que nenhum sistema da Globo ou do Globoplay foi invadido. A falha de segurança se limitou ao sistema da empresa parceira responsável pelo envio de notificações e nenhuma informação dos usuários, assinantes ou não, foi comprometida, uma vez que este sistema não se conecta com os bancos de dados e nem a qualquer outro sistema.

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"Não existe qualquer risco em usar o Globoplay, em qualquer plataforma. Não é necessário desinstalar o aplicativo nem trocar senha. Os usuários devem deletar as notificações cujo texto começa com 'Hacked by...'. Essas notificações direcionam o usuário para o site do grupo invasor", informou a empresa.
O Globoplay lamentou o ocorrido e pediu desculpas a todos os usuários, garantindo que vão "trabalhar internamente e junto aos parceiros para reforçar medidas de segurança que minimizem os riscos de novos incidentes".

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