Globoplay exibe série que revela os bastidores do New York Times

Sede do jorna americano The New York Times Crédito: Haxorjoe

Na busca de valorizar o trabalho jornalístico e divulgá-lo ao público comum, o jornal americano The New York Times lançou a série de TV "The Weekly", que revela bastidores de reportagens de um dos mais importantes jornais do mundo. Já exibida pelo canal por assinatura FX, a série chega ao streaming pelas mãos da Globoplay no dia 15 de abril (quarta-feira).

Em cada episódio, com duração de 30 minutos, uma equipe ou jornalista do New York Times é acompanhado pelas câmeras enquanto realiza uma reportagem.

São mais de 20 episódios com reportagens de todos temas variados. Tem política, economia, tecnologia, educação, golpes de internet, tráfico de drogas e outros.

Não é a primeira vez que conteúdos do New York Times são transformados em série de TV. Da Amazon Prime Video, "Modern Love" foi inspirada na coluna do jornalista Daniel Jones, de mesmo nome. Na publicação, ele escolhe, a cada semana, um ensaio sobre as mais variadas formas de amor entre os mais de 9.000 que recebe por ano, enviados por escritores amadores e profissionais. Algumas dessas histórias foram selecionadas para ser interpretadas na série que tem no elenco atores como Anne Hathaway, John Slattery, Dev Patel e Tina Fey.

No ano passado, o New York Times também fechou acordo com a Netflix para a produção de um documentário baseado em reportagem da New York Times Magazine sobre pacientes com doenças não diagnosticadas. Também teve os bastidores da cobertura da eleição do presidente Donald Trump apresentados na série "The Fourth Estate" (O quarto poder).

Em 2018, ao anunciar resultados trimestrais, Mark Thompson, presidente-executivo do New York Times, disse que iniciativas como "The Weekly" seriam, ao mesmo tempo, uma nova fonte de ferramenta e um meio de apresentar o jornal para novos públicos.