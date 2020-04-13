Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Mundo
  • Após 3 semanas de lockdown, Alemanha tem mais curados que doentes e mortos
Pandemia de coronavírus

Após 3 semanas de lockdown, Alemanha tem mais curados que doentes e mortos

Na Alemanha, há agora 64.300 pessoas que venceram a infecção pelo coronavírus. Os ainda doentes são 60.532, e 3.022 morreram de complicações da doença
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

13 abr 2020 às 16:24

Publicado em 13 de Abril de 2020 às 16:24

Coronavírus - Covid19
Alemanha registrou nesta segunda-feira (13) mais pessoas recuperadas da Covid-19 que doentes e mortos Crédito: Vektor Kunst iXimus/Pixabay
Depois de três semanas de lockdown estrito, a Alemanha registrou nesta segunda-feira (13) mais pessoas recuperadas da Covid-19, doença causada pelo coronavírus, que doentes e mortos.
No domingo, a Áustria havia se tornado o primeiro entre os principais países europeus a ter a maioria dos casos com um desfecho positivo.
> CORONAVÍRUS | A cobertura completa
Na Alemanha, há agora 64.300 pessoas que venceram a infecção pelo coronavírus. Os ainda doentes são 60.532, e 3.022 morreram de complicações da doença.
As curvas de mortes por Covid-19 no país mostram que o pico da doença pode ter ficado para trás. O maior número diário ocorreu na última quarta (8), com 254 casos.

Veja Também

Alemanha lança aplicativo para rastrear casos de coronavírus

Com um regime federativo, a Alemanha demorou para entrar em quarentena total, o que ocorreu no dia 22 de março, 13 dias depois de registrada a primeira morte.
Várias regiões, porém, suspenderam suas atividades antes disso, e escolas foram fechadas no dia 15.
Com o maior número de leitos hospitalares e UTIs por 100 mil habitantes no continente, o país ficou sempre longe de ter sua capacidade de atendimento esgotada.
Nesta segunda, a Academia Nacional de Ciências afirmou que já é possível avançar para um relaxamento gradual das restrições, desde que medidas de proteção, como distanciamento social e higiene das mãos, sejam mantidas, e não haja novo aumento nas transmissões.

Veja Também

Coronavírus: infecções se estabilizam em Nova Iorque; Itália tem 20 mil mortos

A recomendação da Academia deve orientar uma reunião da primeira-ministra alemã, Angela Merkel, e os líderes das 16 regiões administrativas do país, para decidir se mantêm as medidas de restrição, adotadas em 22 de março e vigentes até o próximo domingo.
Os pesquisadores recomendaram a reabertura das escolas, começando pelas de ensino fundamental e médio, e a volta ao funcionamento de lojas, escritórios e restaurantes, mantidas as regras de distanciamento.
A entidade também orienta o uso de máscaras no transporte público, para evitar um aumento do contágio.

Veja Também

OMS vê sinais de estabilização na curva de casos de Covid-19 na Europa

Assim como a Áustria, que retoma algumas atividades nesta terça (14), a Alemanha tem um programa extensivo de testes e desenvolveu um aplicativo para rastrear contatos de pessoas contaminadas, para que eles possam ser isoladas e, se preciso, tratados.Desenvolvido pelo Instituto Robert Koch, ele será de uso voluntário, mas pesquisas de opinião mostraram que a maioria dos alemães aceita ser rastreado pelo aplicativo se isso permitir mais mobilidade.
No começo de abril, o país atingiu a capacidade de testar 100 mil pessoas por dia, um crescimento de 14 vezes em relação ao começo de março. No total, já foram feitos quase 1,5 milhão de exames para detectar infectados.
Outro estudo, feito pelo Centro Helmhotz de Pesquisa de Infecções (HZI), vai analisar 100 mil pessoas para detectar a presença dos anticorpos --desenvolvidos pelo organismo para vencer o coronavírus.

Veja Também

De cloroquina à molécula do viagra: remédios em teste contra a Covid-19

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Missa de encerramento da Festa da Penha lotou o Parque da Prainha, em Vila Velha
TV Gazeta inova em transmissão da Festa da Penha e alcança mais de 440 mil capixabas
Imagem de destaque
Espírito Santo tem três centros de treinamento selecionados para a Copa do Mundo Feminina
Projeção mostra como deve ficar a região do Terminal de Carapina com as obras
Obra da Terceira Via na Serra vai criar 440 vagas de estacionamento

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados