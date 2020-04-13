Macron anuncia retomada a partir de maio e pede 'refundação' da França

Emmanuel Macron, presidente da França Crédito: Reprodução/Twitter

A França deve sair gradualmente da quarentena a partir de 11 de maio, anunciou o presidente Emmanuel Macron na noite de segunda (13), em pronunciamento na TV .

Em discurso em que reconheceu falhas no combate à pandemia, ele pediu uma "refundação" da França a partir de 11 de maio. A crise do coronavírus, disse, é a chance para criar "um projeto de concórdia, um projeto francês, uma razão de viver juntos".

"Saibamos deixar de lado as ideologias e nos reinventemos; eu o primeiro", afirmou Macron, em tom completamente diferente do que adotou em 16 de março, quando anunciou a quarentena e por diversas vezes repetiu "Estamos em guerra!".

A palavra que marcou a fala desta segunda foi "ébranlement", que significa comoção, choque, atordoamento.

"Temos que reconhecer: o momento que vivemos é de comoção íntima e coletiva. Saibamos viver como tal, e nos lembremos que somos vulneráveis", disse o presidente, que pretende trabalhar a partir da próxima semana num "novo caminho" para a França.

Macron disse que, embora sejam difíceis, as medidas de restrição de mobilidade são indispensáveis para permitir que os hospitais franceses recuperem capacidade de atender e salvem vidas.

Ele pediu que os franceses sigam as regras nas próximas quatro semanas: "Não há outra forma de agir com segurança para barrar o vírus e permitir a reconstrução".

No dia 11 de maio, devem ser reabertas creches, escolas infantis, colégios e liceus, com reorganização tanto dos horários quanto dos espaços, para reduzir o risco de contágio.

Segundo o presidente, a volta das aulas é fundamental para impedir um aumento da desigualdade no país, já que crianças de famílias mais pobres têm menos recursos para continuar sua educação longe das escolas.

Faculdades só deverão voltar a ter aulas presenciais depois do verão, e lugares de aglomeração, como restaurantes, bares, cinemas, teatros e hoteis, ainda não têm data para reabrir.

O governo deve reavaliar a situação a cada semana, para tomar novas decisões de relaxamento ou reaperto das regras. Festivais só voltarão a acontecer a partir de julho.

Macron pediu também que idosos, doentes e outras pessoas vulneráveis continuem em casa depois de 11 de maio. Segundo ele, até lá o governo terá capacidade para testar todas as pessoas que apresentem sintomas relacionados ao coronavírus, como febre e tosse.

Quem tiver contágio confirmado será isolado e tratado, e os contatos serão monitorados. Para isso, a França também deve lançar um aplicativo, semelhante ao já apresentado na Áustria e na Alemanha, de uso voluntário.

O programa rastreia com quem o usuário se encontrou e em que datas. Em caso de infecção confirmada, ele avisa aquele que tenham tido contato com o doente.

Macron disse que também partilha "da aflição de não saber quando será o fim desta provação". "Gostaria de poder responder, mas não tenho essa resposta definitiva. Nesta noite eu partilho o que sabemos e o que não sabemos, com a humildade que nos faz decidir e agir sabendo que há incertezas", afirmou.

Segundo ele, a única solução segura será a descoberta de uma vacina confiável, e o país deve acelerar as pesquisas científicas nessa direção, além de reforçar ensaios clínicos sobre formas de tratamento.

O governo promete anunciar nesta semana novas medidas para conter danos econômicos provocados pela pandemia.

A França foi o primeiro país europeu a registrar um caso de coronavírus, em 25 de janeiro. A primeira morte veio mais de um mês depois, em 26 de fevereiro.

Três dias depois, eventos foram suspensos, mas escolas e lojas continuaram funcionando por mais duas semanas. As aulas só pararam no dia 16 de março. No dia seguinte, Macron decretou quarentena total.