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Crítico do atual presidente

Sanders declara apoio a Biden na disputa pela presidência contra Trump

O senador Bernie Sanders declarou nesta segunda-feira (13) apoio ao democrata Joe Biden na disputa pela presidência dos Estados Unidos, na eleição prevista para 3 de novembro
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

13 abr 2020 às 15:47

Publicado em 13 de Abril de 2020 às 15:47

Bernie Sanders durante um comício em Los Angeles
Senador Bernie Sanders Crédito: Brian Cahn
O senador Bernie Sanders declarou nesta segunda-feira (13) apoio ao democrata Joe Biden na disputa pela presidência dos Estados Unidos, na eleição prevista para 3 de novembro. A notícia era esperada, já que Sanders concorria nas primárias do Partido Democrata e é bastante crítico de Trump. 
Político independente, Sanders representa Vermont em Washington e é visto como nome mais à esquerda de Biden. De qualquer modo, ele fez um evento ao vivo em sua conta oficial no Twitter, com a presença virtual de Biden, para declarar seu apoio. "Precisamos nos unir para derrotar o presidente mais perigoso na história moderna", afirmou Sanders no Twitter.

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