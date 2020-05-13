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Hackers exigem US$ 21 milhões de advogado de Lady Gaga e Elton John

Invasores de escritório de advocacia de artistas já publicaram suposto contrato de Madonna
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

13 mai 2020 às 14:37

Publicado em 13 de Maio de 2020 às 14:37

Lady Gaga no festival One World: Together At Home
Lady Gaga no festival One World: Together At Home Crédito: Reprodução
Um grupo de hackers invadiu o site do advogado Allen Grubman, que atende a grande parte da classe artística de Los Angeles, exigindo US$ 21 milhões (cerca de R$ 121,2 milhões) e ameaçando revelar detalhes pessoais de seus clientes, como Elton John, Lady Gaga e Barbra Streisand.
Os criminosos afirmam ter 756 gigabytes de dados, incluindo contratos e emails pessoais, segundo o portal norte-americano Page Six. Uma captura de tela com um suposto contrato de Madonna já foi liberada.
"Os hackers entraram no sistema enquanto todos estavam focados no coronavírus. Assumimos [...] Eles estão exigindo um resgate de US$ 21 milhões e a empresa não está negociando com eles", disse uma fonte anônima ao portal, acrescentando que o FBI está investigando o caso, e que os clientes do advogado já foram notificados.

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"Podemos confirmar que fomos vítimas de um ataque cibernético. Notificamos nossos clientes e nossa equipe. Contratamos especialistas do mundo especializados nessa área e estamos trabalhando o tempo todo para resolver esses problemas", diz o escritório em um comunicado.
Além de Gaga, Madonna e John, a empresa representa músicos como Barry Manilow, Rod Stewart, Lil Nas X, The Weeknd, U2 e Drake. Outros clientes listados são Priyanka Chopra, Robert De Niro, Sofia Vergara, LeBron James e Mike Tyson.
Os mesmos hackers, chamados de REvil ou Sodinokibi, já atacaram a empresa de câmbio Travelex com malware que criptografa dados até que um resgate seja pago em bitcoin (moeda não rastreável).

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