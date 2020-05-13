Hackers exigem US$ 21 milhões de advogado de Lady Gaga e Elton John

Lady Gaga no festival One World: Together At Home Crédito: Reprodução

Um grupo de hackers invadiu o site do advogado Allen Grubman, que atende a grande parte da classe artística de Los Angeles, exigindo US$ 21 milhões (cerca de R$ 121,2 milhões) e ameaçando revelar detalhes pessoais de seus clientes, como Elton John, Lady Gaga e Barbra Streisand.

Os criminosos afirmam ter 756 gigabytes de dados, incluindo contratos e emails pessoais, segundo o portal norte-americano Page Six. Uma captura de tela com um suposto contrato de Madonna já foi liberada.

"Os hackers entraram no sistema enquanto todos estavam focados no coronavírus. Assumimos [...] Eles estão exigindo um resgate de US$ 21 milhões e a empresa não está negociando com eles", disse uma fonte anônima ao portal, acrescentando que o FBI está investigando o caso, e que os clientes do advogado já foram notificados.

"Podemos confirmar que fomos vítimas de um ataque cibernético. Notificamos nossos clientes e nossa equipe. Contratamos especialistas do mundo especializados nessa área e estamos trabalhando o tempo todo para resolver esses problemas", diz o escritório em um comunicado.

Além de Gaga, Madonna e John, a empresa representa músicos como Barry Manilow, Rod Stewart, Lil Nas X, The Weeknd, U2 e Drake. Outros clientes listados são Priyanka Chopra, Robert De Niro, Sofia Vergara, LeBron James e Mike Tyson.