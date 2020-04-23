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Música

Novo álbum de Lady Gaga traz parcerias com Elton John e Ariana Grande

'Chromatica' traz as músicas 'Sine From Above', com John e 'Rain on Me', com Ariana
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

23 abr 2020 às 10:28

Publicado em 23 de Abril de 2020 às 10:28

Capa do álbum
Capa do álbum "Chromatica", de Lady Gaga Crédito: Instagram/@ladygaga
Lady Gaga revelou nesta quarta-feira, 22, a lista de músicas que farão parte de seu próximo álbum, Chromatica, que incluirá parcerias com Elton John, Ariana Grande e a banda de K-pop Blackpink. O álbum deveria ser lançado em abril deste ano, mas teve que ser adiado devido à pandemia de Covid-19.
O anúncio das músicas veio horas depois que a rede de supermercados Target, uma das mais importantes dos Estados Unidos, publicou em seu site todos os títulos das músicas sem aviso prévio, o que chamou a atenção dos fãs.
A canção de Gaga com Elton John será a faixa 14 do álbum, chamada Sine From Above, enquanto a colaboração com Ariana Grande será a quarta, Rain on Me. Sour Candy, a faixa 10, é o título da música gravada com Blackpink.
Além disso, merece destaque a existência de três composições com o nome do álbum, Chromatica, distribuídas no início, meio e fim do álbum como partes "I", "II" e "III".

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A estrela pop americana anunciou há algumas semanas a decisão de adiar o lançamento do álbum por causa do novo coronavírus. Segundo a artista, o disco chegaria acompanhado de muitas surpresas, como um show secreto no Coachella, festival remarcado para o segundo semestre também por causa da pandemia mundial.
"Este é um momento agitado e assustador para todos nós, e ainda que eu acredite que a arte é uma das coisas mais fortes que temos para nos trazer alegria e cura em momentos como este, eu simplesmente não acho certo lançar este álbum com tudo que está acontecendo durante esta pandemia global", justificou a intérprete de sucessos como Poker Face, Bad Romance e Born This Way.
O primeiro single de Chromatica, chamado Stupid Love, foi lançado no final de fevereiro como a primeira música original que Gaga lançou - exceto pelas composições para o filme Nasce Uma Estrela - desde o álbum Joanne, de 2016, e a primeira música completamente pop desde que lançou Artpop em 2013.
Durante a quarentena do coronavírus, a artista produziu em colaboração com a Organização Mundial da Saúde (OMS) a série de shows chamada One World: Together At Home ("Um Mundo: Todos em casa").
Nela, artistas e bandas como Rolling Stones, Maluma, Jennifer Lopez, Paul McCartney e Stevie Wonder, entre outros, se apresentaram de suas casas e ajudaram a arrecadar mais de US$ 127 milhões para ajudar no combate à crise sanitária.

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