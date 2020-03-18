Foto: Lady Gaga posa nua para divulgar novo álbum

A cantora Lady Gaga em ensaio robótico Crédito: Paper Magazine/Reprodução

A cantora Lady Gaga , 33, surpreendeu - mais uma vez - seus fãs ao protagonizar um ensaio fotográfico em que aparece completamente nua e robótica. O ensaio de conceito futurista foi feito para a nova edição da revista Paper Magazine, da qual Gaga é capa.

Em entrevista à revista, a artista divulga seu mais novo trabalho, o álbum "Chormatica", que será lançado no próximo dia 10 de abril. O primeiro single, "Stupid Love", já foi divulgado e garantiu a melhor estreia da diva nas paradas da Billboard desde 2011.

Gaga diz que o disco foi feito para "dançar com o intuito de superar a dor". "Nós não paramos de ser felizes. Você vai ouvir a dor em minha voz e em algumas das letras, mas sempre com celebração", afirma.

CORONAVÍRUS

Lady Gaga foi uma das artistas a se pronunciar sobre a pandemia de coronavírus que avança pelo mundo. No Instagram, ela pediu por mais gentileza das pessoas: "Agora é mais importante do que nunca ser gentil. Para com aqueles que estão doentes, ou aqueles que não estão doentes e estão assustados. Estamos nessa juntos", escreveu.

Ela também fez um texto de apelo aos fãs, pedindo que não saiam de casa para não correr o risco de se contaminar: "Falei com alguns médicos e cientistas. Não é o mais fácil para todos no momento, mas a coisa mais gentil e saudável a fazer é quarentena e não sair com pessoas com mais de 65 anos ou em grupos grandes."

"Eu gostaria de poder ver meus pais e avós agora, mas é mais seguro não fazer isso para eu não deixá-los doentes caso eu tenha isso. Estou em casa com meus cachorros. Eu te amo, mundo, vamos passar por isso. Confiem em mim, eu falei com Deus - e ela me disse que vamos ficar bem", completou.

MAIS POP DO QUE NUNCA

Depois de sua guinada ao country em músicas como "Million Reasons" e "Shallow", Lady Gaga voltará a apostar no pop dançante que a fez famosa. A cantora trabalhou em "Stupid Love" ao lado do produtor BloodPop, que já colaborou com Madonna Justin Bieber , e ainda terá Max Martin como produtor de outras faixas do disco.

Max é conhecido como um dos maiores compositores de hits dos últimos 20 anos, tendo sido responsável por sucessos como "Baby One More Time", de Britney Spears, e "Teenage Dream", de Katy Perry.

Outro compositor confirmado é Ryan Tedder, que já trabalhou com nomes como Adele e Beyoncé. "Feliz em fazer parte deste álbum. Um desejo antigo se realizando", comemorou Tedder, no Instagram.

PARCERIAS ESTRELADAS

De acordo com reportagem do site Hits Daily Double, o disco de Gaga terá parcerias com outros grandes artistas pop. Apesar de nada ter sido confirmado, o grande rumor é que Ariana Grande uniria forças com a cantora em uma música. As duas foram vistas no mesmo estúdio de gravação no começo do ano e adoram comentar nas publicações uma da outra no Instagram.