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Remix de Cardi B sobre coronavírus viraliza nas paradas musicais

Cantora compartilhou em sua rede social um ranking internacional mostrando os países em que o remix do seu discurso é mais baixado na web

Publicado em 18 de Março de 2020 às 08:21

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

18 mar 2020 às 08:21
  Crédito: Reprodução/Instagram @cardibbb_official
Na última quarta-feira (11), a rapper norte-americana Cardi B, 27, publicou um vídeo em suas redes sociais que deu (e ainda está dando) o que falar.
A cantora fez um desabafo cômico sobre o seu medo da atual pandemia que o mundo enfrenta, o novo coronavírus. Na gravação Cardi B disse que estava em pânico com o que está acontecendo.
"Eu não sei do que se trata esse coronavírus. Eu não entendo como essa merda de Wuhan, China, de repente está fazendo uma turnê pelo mundo. Eu estou com medo, estou ficando em pânico. Vocês ficam mandando figurinhas, achando que é brincadeira, como eu estava pensando (...), mas essa merda é real".
Mas a parte que mais chamou atenção, e rendeu até uma música remixada, foi quando Cardi B disparou: "Muita coisa vem da China. Se você está se perguntando por que suas encomendas não chegaram... Adivinha? Coronavírus! Coronavírus!".
Fãs e internautas viralizaram a gravação, que acabou se tornando uma das canções mais baixadas no mundo, ao todo em mais de 15 países.

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Nesta terça-feira (17), a cantora compartilhou em sua rede social um ranking internacional mostrando os países em que o remix do seu discurso é mais baixado na web. Na Bulgária e no Egito, o remix está em primeiro lugar dos rankings e em segundo lugar no Brasil.
Questionada por um dos seus seguidores se estaria trabalhando em oficializar a música, Cardi B contou que ela e sua equipe estão trabalhando nisso. "Sou automaticamente creditada é a minha voz", ressaltou. "Mas se eu colocar meu nome neste momento provavelmente vamos ter que deletar a música e baixar novamente."
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Ya keep playing Im deadass FUCKIN SCARED. Im stocking up on food.

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