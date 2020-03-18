Remix de Cardi B sobre coronavírus viraliza nas paradas musicais

Crédito: Reprodução/Instagram @cardibbb_official

"Eu não sei do que se trata esse coronavírus. Eu não entendo como essa merda de Wuhan, China, de repente está fazendo uma turnê pelo mundo. Eu estou com medo, estou ficando em pânico. Vocês ficam mandando figurinhas, achando que é brincadeira, como eu estava pensando (...), mas essa merda é real".

Mas a parte que mais chamou atenção, e rendeu até uma música remixada, foi quando Cardi B disparou: "Muita coisa vem da China. Se você está se perguntando por que suas encomendas não chegaram... Adivinha? Coronavírus ! Coronavírus!".

Fãs e internautas viralizaram a gravação, que acabou se tornando uma das canções mais baixadas no mundo, ao todo em mais de 15 países.

Nesta terça-feira (17), a cantora compartilhou em sua rede social um ranking internacional mostrando os países em que o remix do seu discurso é mais baixado na web. Na Bulgária e no Egito, o remix está em primeiro lugar dos rankings e em segundo lugar no Brasil.