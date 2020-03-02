Pai de Lady Gaga deve R$ 1 milhão de aluguel e impostos de seu bar

Joe Germanotta e Lady Gaga em cerimônia do Grammy, em 2018 Crédito: Reprodução

O pai de Lady Gaga se recusa a pagar 260 mil dólares (R$ 1,1 milhão na cotação atual) do aluguel e taxas de seu bar e restaurante no Grand Central Terminal de Nova York, dizendo que a população de rua está prejudicando seus negócios.

Joe Germanotta, proprietário da Art Bird & Whisky Bar, disse que quer que a Autoridade Metropolitana de Trânsito (ATM), que supervisiona a movimentada estação de trem, renegocie seu aluguel ou o libere do contrato de arrendamento, que expira em 2028, informou o Wall Street Journal na quinta-feira (27).

Germanotta e outros empresários do saguão inferior do terminal disseram que estão tendo problemas devido a pessoas que não têm moradia, infestação de roedores e móveis e instalações velhos. "Eu quero ficar", disse Germanotta. "Eu simplesmente não posso pagar nessas condições".

Vários donos de restaurantes disseram que se arrependem de garantir um arrendamento e que os pagamentos mensais consomem 30% ou mais de sua receita bruta  o dobro do que eles esperariam pagar em outro local da cidade, informou o Journal em dezembro.

O Journal revisou uma carta do AMT para Germanotta informando que, se sua dívida não fosse paga dentro de duas semanas, a autoridade iniciaria o processo de recuperação da propriedade. Se um acordo não puder ser alcançado com o AMT, disse Germanotta, ele planeja buscar mais de 1,5 milhão de dólares (R$ 6,7 milhões) para investimentos no restaurante, construção e perda do negócio.

Germanotta participou de uma reunião do conselho do AMT na segunda-feira (24) e disse aos comissários que as pessoas em situação de rua e o estado dos banheiros públicos estão causando dificuldades aos proprietários de negócios no terminal.



Joe Germanotta é dono de restaurante em Nova York Crédito: Reprodução

O membro do conselho do AMT, Neal Zuckerman, reconheceu a falta de moradia no terminal, citando "assédio e assédio franco" aos passageiros. Mas o chefe de polícia do AMT, Al Stiehler, disse que os policiais não vão despejar pessoas que cumprem as regras do terminal.