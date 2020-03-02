De Péricles a Zeca Pagodinho, nata do samba invade a Grande Vitória

Zeca Pagodinho é uma das atrações da festa Resenha do Samba Crédito: Divulgação

Para você que pensou que o carnaval já tinha acabado no Espírito Santo , apenas um recado: os capixabas não vão deixar o samba morrer tão cedo. É que até o dia 3 de maio, quando Leci Brandão e Arlindinho Cruz levam seu balanço a Vila Velha, o Espírito Santo vai receber vários eventos dedicados ao gênero, com grandes nomes no line-up, como Fundo de Quintal e Zeca Pagodinho.

A maratona para ostentar samba no pé começa logo na próxima sexta-feira, dia 7 de março, com o Pagode Capixaba Festival, na Quadra da Novo Império, em Vitória . No dia seguinte, 8 de março, a programação está cheia: nessa data acontece a Primeira Cervejada Verde e Rosa, na Capital, e os shows do ex-Exaltasamba Chrigor e do tradicionalíssimo grupo Fundo de Quintal, ambos em Vila Velha.

Com mais de 40 anos de estrada, o Fundo de Quintal promete mesclar clássicos e novidades na apresentação em terras capixabas. "Lançamos em 2019 três músicas inéditas, 'Nosso Bem Maior', 'Bença Pai' e 'Vai Melhorar'. Estamos com essas novidades no repertório, mas também vamos fazer um resgate da história do nosso grupo", adianta Ubirany, que tem a honra de ser um dos fundadores do grupo, em entrevista exclusiva ao Divirta-se.

O samba ainda dá as caras no Espírito Santo com dois grandes bambas no mesmo evento, Zeca Pagodinho e Dudu Nobre, na festa Resenha do Samba, no dia 28 de março. Zeca chega ao Estado com a turnê do álbum Mais Feliz, o 24º álbum da carreira do artista, lançado em setembro do ano passado.

O disco percorre baluartes do samba, como "O Sol Nascerá", de Cartola, e canções da nova geração, como Dependente do Amor, música de pegada romântica que tem entre seus compositores Xande de Pilares. A festa, que acontece no Pavilhão de Carapina, na Serra, terá ainda a apresentação do grupo Clareou.

A agenda de shows já programados conta também com Péricles, outro ex-integrante do Exaltasamba, que traz de volta a Vitória o show Pagode do Pericão, com clima de roda de samba. O Divirta-se reúne abaixo as informações sobre todos os eventos, para que você não perca nada. Confira!