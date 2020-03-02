De Péricles a Zeca Pagodinho, nata do samba invade a Grande Vitória

Para você que pensou que o carnaval já tinha acabado no Espírito Santo, apenas um recado: os capixabas não vão deixar o samba morrer tão cedo. É que até o dia 3 de maio, quando Leci Brandão e Arlindinho Cruz levam seu balanço a Vila Velha, o Espírito Santo vai receber vários eventos dedicados ao gênero, com grandes nomes no line-up, como Fundo de Quintal e Zeca Pagodinho.
A maratona para ostentar samba no pé começa logo na próxima sexta-feira, dia 7 de março, com o Pagode Capixaba Festival, na Quadra da Novo Império, em Vitória . No dia seguinte, 8 de março, a programação está cheia: nessa data acontece a Primeira Cervejada Verde e Rosa, na Capital, e os shows do ex-Exaltasamba Chrigor e do tradicionalíssimo grupo Fundo de Quintal, ambos em Vila Velha.
Com mais de 40 anos de estrada, o Fundo de Quintal promete mesclar clássicos e novidades na apresentação em terras capixabas. "Lançamos em 2019 três músicas inéditas, 'Nosso Bem Maior', 'Bença Pai' e 'Vai Melhorar'. Estamos com essas novidades no repertório, mas também vamos fazer um resgate da história do nosso grupo", adianta Ubirany, que tem a honra de ser um dos fundadores do grupo, em entrevista exclusiva ao Divirta-se.
O samba ainda dá as caras no Espírito Santo com dois grandes bambas no mesmo evento, Zeca Pagodinho e Dudu Nobre, na festa Resenha do Samba, no dia 28 de março. Zeca chega ao Estado com a turnê do álbum Mais Feliz, o 24º álbum da carreira do artista, lançado em setembro do ano passado.
O disco percorre baluartes do samba, como "O Sol Nascerá", de Cartola, e canções da nova geração, como Dependente do Amor, música de pegada romântica que tem entre seus compositores Xande de Pilares. A festa, que acontece no Pavilhão de Carapina, na Serra, terá ainda a apresentação do grupo Clareou.
A agenda de shows já programados conta também com Péricles, outro ex-integrante do Exaltasamba, que traz de volta a Vitória o show Pagode do Pericão, com clima de roda de samba. O Divirta-se reúne abaixo as informações sobre todos os eventos, para que você não perca nada. Confira!
- 7 DE MARÇO
- Pagode Capixaba Festival - Grupo Nesse Clima, Leq Samba, Grupo Primeira Classe, De Bem com a Vida e outros.
- Horário: Das 20h às 3h
- Local: Quadra da Novo Império (Av. Santo Antônio, Caratoíra, Vitória)
- Ingressos: R$ 10 (lote promocional); R$ 15 (1° lote); R$ 20 (2° lote)
- Informações: (27) 99735-5246 e (27) 99503-7267
- 8 DE MARÇO
- Cervejada da Verde e Rosa - Com a bateria da Mangueira (RJ) e da MUG.
- Horário: Das 13h às 19h
- Local: Clube Álvares Cabral (Av. Mal. Mascarenhas de Moraes, 2100, Bento Ferreira, Vitória.)
- Ingressos: R$ 60 (pista); R$ 100 (pista duplo), R$ 150 (área VIP); R$ 250 (área VIP duplo).
- Vendas: No site Superticket
- Fundo de Quintal
- Horário: Das 16h às 2h30
- Local: Botequim do Celim. (Rua Ana Siqueira, 3573, Industrial do Alecrim, Vila Velha)
- Ingressos: R$ 70 (pista, inteira), R$ 140 (camarote) e R$ 60 (setor Casadinha)
- Vendas: No site Direta Ticket e na Cia. do Preço (ao lado do Botequim do Celim), Korujão Lanches, Diferenzza Glória, Acadêmia Mais Saúde, HBS Glória (Vila Velha), HBS Campo Grande (Cariacica) e HBS Laranjeiras (Serra) e HBS Shopping Vitória.
- Informações: (27) 99898-1912
- Chrigor
- Horário: Às 12h
- Local: Defumes Bar (Rua Demétrio Ribeiro, 28, Jardim Marilândia, Vila Velha)
- Ingressos: R$ 30
- Informações: (27) 99889-1199
- 28 DE MARÇO
- Resenha do Samba - Zeca Pagodinho, Clareou e Dudu Nobre
- Local: Pavilhão de Carapina (Av. Marginal, 5196, Jardim Carapina, Serra)
- Horário: Das 20h às 2h
- Ingressos: R$ 110 (pista, inteira); R$ 550 (setor C, 4 lugares, 1º lote); R$ 660 (setor A-B, 4 lugares, lote 1); R$ 200 (inteira, camarote premium); R$ 300 (backstage open bar); R$ 170 (camarote open Brahma)
- Vendas: No site Direta Ticket e nas lojas do Flamengo (shoppings Vila Velha, Vitória, Moxuara e Mestre Álvaro)
- 4 DE ABRIL
- Pagode do Pericão
- Local: Arena verde, Clube Álvares Cabral
- Horário: Das 17h à 1h
- Ingressos: R$ 100 (inteira, 1° lote)
- Venda: No site Superticket, Kaffa Cafeteria e La Vitta Saladeria (Jardim da Penha)??, e nas lojas Maverick's (shopings Vila Velha, Vitória e Mestre Álvaro).???
- 3 DE MAIO
- Feijoada do João (9 ª edição) - Leci Brandão, Arlindinho Cruz e atrações regionais
- Horário: Das 12h às 20h
- Local: Chácara Parreiral (Rod. ES 010, Km 4,5 - Serra)
- Ingressos: R$ 55 (individual, 1° lote); R$ 100 (duplo, 1° lote); R$ 135 (tripo, 1° lote).
- Venda: No site Superticket
- Informações: (27) 3055-3033 e (27) 98831-0140