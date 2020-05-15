Hackers atacam sistemas de mais duas prefeituras no ES

Ao acessar o site de Afonso Claudio, o internauta era direcionado para uma tela branca que informa a invasão Crédito: Divulgação/PMAC

Nesta sexta-feira (15), Afonso de Cláudio informou, por meio das redes sociais oficiais, que o site da prefeitura foi hackeado na noite desta quinta-feira (14). De acordo com a administração, ao acessar o portal o internauta é direcionado para uma tela branca que informa a invasão.

A plataforma tem sido a principal ferramenta da prefeitura para a informação de casos oficiais de coronavírus no município. A Administração já está tomando as devidas providências com a equipe de Tecnologia da Informação para solucionar o problema e restabelecer o acesso ao site.

VARGEM ALTA

Outro município que também investiga um crime virtual contra sistema é Vargem Alta. De acordo com a assessoria de comunicação, o sistema utilizado para procedimentos administrativos da prefeitura foi infectado por vírus causando a perda dos dados. A Secretaria de Administração disse que a rede começou a apresentar problemas no dia 22 de março.

A gestão aguarda laudos técnicos para tomar as devidas providências. Serviços dos setores de recursos humanos, contabilidade, tesouraria e tributação foram os mais prejudicados. Uma empresa especializada foi contratada para recuperação dos dados do sistema e não há previsão quanto à normalização da situação, afirma a prefeitura.

OUTRAS VÍTIMAS

Há uma semana, no último dia 8, um ataque cibernético ao servidor de informática da Prefeitura de Venda Nova do Imigrante , deixou serviços ao público indisponíveis. O ataque foi realizado por hackers e afetou serviços que dependem do sistema, como emissão de alvará e pagamentos a fornecedores. Segundo a prefeitura nesta sexta-feira (15), quase todos os problemas foram solucionados.

prefeitura de Jerônimo Monteiro teve problemas no dia 1º de maio . O ataque criptografou dados, bloqueou e impossibilitou o acesso aos sistemas administrativo, contábil e financeiro, mas nenhum valor foi retirado das contas da prefeitura. A previsão é de normalização na próxima semana.