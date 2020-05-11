Arquivos dos sistemas utilizados pela prefeitura foram bloqueados para acesso Crédito: Divulgação

Your browser does not support the audio element. Mais uma prefeitura do ES é alvo de ataque hacker

Um ataque cibernético ao servidor de informática da Prefeitura de Venda Nova do Imigrante , na Região Serrana do Espírito Santo, deixou serviços ao público indisponíveis temporariamente. O ataque hacker aconteceu na sexta-feira (08). A previsão é que a situação seja normalizada durante esta semana. No início do mês, outro município da região também sofreu a invasão do sistema.

O ataque foi realizado por hackers (termo em inglês utilizado para denominar pessoas que usam a informática com fins maliciosos) e afetou serviços que dependem do sistema, como emissão de alvará e pagamentos a fornecedores. Os arquivos dos sistemas utilizados pela prefeitura foram bloqueados para acesso, o que impossibilita a prestação dos serviços.

De acordo com o município, não houve comprometimento de contas bancárias ou prejuízos envolvendo recursos públicos. O maior problema causado pelo ataque é operacional, uma vez que o atendimento à população e fornecedores estão temporariamente suspensos por causa da indisponibilidade do sistema. A Prefeitura de Venda Nova registrou boletim de ocorrência na Polícia Civil , uma vez que esse tipo de ação é crime, informou a prefeitura por meio do site oficial.

A administração municipal disse ainda que possui cópias, chamadas de backups, dos arquivos afetados. Nesta segunda-feira (11), servidores do município ainda trabalham para retomar o funcionamento do sistema e a prestação de serviços à comunidade. O contato para dúvidas é o telefone (28) 3546-1188, ramal 256.

JERÔNIMO MONTEIRO