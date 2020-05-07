Hackers invadem sistema de informática da prefeitura de Jerônimo Monteiro

De acordo com a administração municipal, o caso foi descoberto na última sexta-feira (01). Uma mensagem na tela do computador informava a invasão e indicava um endereço de e-mail para contato com os criminosos para que fosse negociada a recuperação dos dados mediante o pagamento de um resgate com moeda virtual, bitcoin.

Em nota, a prefeitura informou que devido ao ataque, todas as contas bancárias estão bloqueadas, assim como pagamentos, transações financeiras e os serviços on-line da municipalidade. Adotamos medidas para reiniciar todo o sistema de informática e dar sequência aos atos da municipalidade, contudo, o prazo para o retorno dessas atividades é indeterminado. Orientamos a todos os secretários municipais que os atendimentos à população sejam realizados dentro das possibilidades de cada setor, assim como o cumprimento das obrigações com aos fornecedores e servidores municipais.