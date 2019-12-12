Invasão hacker desvia mais de R$ 1,5 milhão de conta de prefeitura no ES

Com a falta desse dinheiro, a prefeitura pode ter problemas com o pagamento dos salários dos servidores e fornecedores e na execução de obras Crédito: Pixabay

O prefeito de Dores do Rio Preto, Cleudenir José de Carvalho Neto (PDT), disse que a equipe da prefeitura recebeu uma ligação do Banestes pedindo que desligassem os computadores onde a conta estaria aberta. A maioria das transferências foram para contas no banco Itaú e para vários lugares do país. Foram várias movimentações e a maior foi de R$ 50 mil. No total foram R$ 1,694 milhão.

Ainda segundo Cleudenir, esse dinheiro é proveniente dos royalties para investimentos no município. O nosso orçamento mensal é de R$ 2 milhões, ou seja, pegaram quase um mês de orçamento. Registramos a ocorrência na polícia, e ainda não temos notícia se o Banestes já conseguiu recuperar o valor. Eles identificaram que o IP da máquina que fez isso é de fora do país.

SALÁRIOS DE SERVIDORES PODEM SER PREJUDICADOS

Com a falta desse dinheiro, a prefeitura pode ter problemas com o pagamento dos salários dos servidores e fornecedores e na execução de obras. Agora o impacto vai ser nas obras em andamento e na folha de pagamento, que está agendado para o dia 19 deste mês. Pode ser que sejamos prejudicados, caso o dinheiro não retorne. Também tem o pagamento dos fornecedores, explicou o prefeito.

APIACÁ TAMBÉM FOI ALVO DE HACKER

O município de Apiacá também foi alvo de hacker. A confirmação é do prefeito Fabrício Gomes Thebaldi, que prefere não passar mais informações sobre as transferências bancárias indevidas. "Estamos investigando e o Banestes e a polícia estão tomando as medidas legais."

O QUE DIZ O BANESTES

Por meio de nota, o banco Banestes informou que, assim que foi realizada a identificação de transações suspeitas, os clientes foram imediatamente contatados e foram tomadas todas as providências de contenção e medidas preventivas de bloqueio e monitoramento. Os fatos ainda estão sendo apurados e as informações serão prestadas diretamente aos clientes.