Além do BBB: 10 ótimos filmes no Globoplay para a quarentena

Rastro de Maldade (2015)

O filme de Alfonso Cuarón ("Gravidade") é uma obra-prima da ficção científica moderna. Em 2027, há quase 20 anos não nasce um novo ser humano. A sociedade se transformou num caos e o Reino Unido é um dos últimos governos funcionais do mundo. O clima de tensão social toma conta do país, destino favorito de imigrantes do mundo todo. No meio disso tudo, Clive Owen vive um homem que se depara com uma jovem grávida e tem a missão de levá-la a um santuário que nem sabe ao certo se existe. Uma aula de direção, com ótimas atuações e uma ambientação perfeita.

Adaptação de Clint Eastwood para o livro de Dennis Lehane, "Sobre Meninos e Lobos" é um filme forte e envolvente. Acompanhamos a história de um pai cuja filha desaparece e um antigo amigo é o responsável pela investigação. O caso os faz lembrar da infância, de tudo o que passaram juntos e também ajuda a desvendar alguns segredos. Um filme sobre dor, lembranças, amizade e culpa. Indicado a seis Oscar, levou dois: Melhor Ator (Sean Penn) e Melhor Ator Coadjuvante (Tim Robbins).

Indicado ao Oscar de Melhor Filme Estrangeiro em 2015 e vencedor do prêmio de Melhor Roteiro em Cannes no ano anterior, o russo "Leviatã" é uma história de luta e decadência. Em uma pequena cidade litorânea, um morador inicia uma briga contra o corrupto prefeito para não ter suas terras desapropriadas. Em desvantagem, ele chama um amigo advogado para ajudar a reverter o jogo. Um filme duro, sobre o que já de pior na humanidade.

Indicado a dois Oscar, "O Grande Mestre", de Wong Kar-wai, é a história do lendário Ip Man, que viria a ser o mestre de Bruce Lee. Kar-wai volta aos filmes de artes marciais para contar uma jornada pessoal com estética de filme de época e pano de fundo político - o roteiro trata de questões entre China, Japão e Hong-Kong. Com estética impecável, o filme ganha ares literários e "alivia" a violência em tela. Funciona tanto para fãs de artes marciais quanto para quem quer apenas uma boa história.

Indicado a nove Oscar e vencedor de quatro (Ator, Ator Coadjuvante, Direção e Montagem), "Os Imperdoáveis" é um dos grandes faroestes já feitos. No filme, Clint Eastwood (também diretor) vive um pistoleiro que já viu dias melhores; quebrado, ele aceita um contrato do recompensa para matar dois sujeitos que desfiguraram uma prostituta. O filme brinca com os clichês do gênero e usa pouca exposição para contar a história. Excelente trabalho de direção e um elenco brilhante com Gene Hackman, Morgan Freeman, além do próprio Eastwood.

Nas mãos do diretor David O. Russell, a história de Micky Ward é contada de maneira leve e até divertida. Ward (Mark Wahlberg) é um boxeador que quer fugir da sombra do irmão mais velho (e talentoso), Dicky Elund (Christian Bale, que levou o Oscar pelo papel), um ex-boxeador viciado em drogas e com problemas com a polícia. "O Vencedor" é um filme de esporte, mas é também um bom drama. O elenco é completado por Amy Adams e Melissa Leo, que levou Oscar de Melhor Atriz Coadjuvante pelo filme.

Antes de ficar famoso com os dois "Creed" e principalmente com "Pantera Negra", Ryan Coogler dirigiu o excelente "Fruitvale Station". O drama acompanha o último dia de 2008 na vida de Oscar Grant III (Michael B. Jordan), um jovem pai cheio de planos para o ano vindouro, mas que terá seu destino alterado pelos acontecimentos do dia. Uma história real.

Dirigido por Johanthan Demme ("O Silêncio dos Inocentes"), "O Casamento de Rachel" acompanha Kym (Anne Hathaway), uma jovem que volta para casa para o casamento da irmã. A situação, claro, gera diversos conflitos na família. Uma boa comédia dramática que rendeu a indicação ao Oscar de Melhor Atriz para Anne Hathaway.

O filme do iraniano Asghar Farhadi foi o vencedor do Oscar de Melhor Filme Estrangeiro em 2012 com a história da separação de um casal e tudo o que acompanha o processo. Um filme duro, mas muito bonito, no qual não há certo ou errado, apenas caminhos e visões diferentes. Ótima direção e excelentes atuações.