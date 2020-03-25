10 filmes do Amazon Prime para assistir em casa

01

Anna - O Perigo Tem Nome

Sim, sei que o subtítulo em português do filme é horroroso, fazendo lembrar até mesmo o clássico "Remo - Desarmado e Perigoso" (se você conhece, é porque está ficando velho). Apesar disso, "Anna" é um ótimo filme de ação. Luc Besson praticamente recria a dinâmica de "Nikita" (1990) para contar a história de uma agente da KGB durante os anos 1990. A protagonista Sasha Luss encarna bem o tipo femme fatale e se destaca nas cenas de luta, com ótimas coreografias . Muita pancadaria e sensualidade numa trama sustentada por boas reviravoltas do roteiro.

02

Segredos Oficiais

Daqueles filmes que poucos vão aos cinemas assistir hoje em dia, "Segredos Oficiais" é excelente. Dirigido por Gavin Hood e protagonizado por Keira Knightley, o filme consegue transformar um anúncio do governo britânico em um ótimo suspense. O filme conta a história real de Katherine Gun, uma tradutora da inteligência britânica que vazou uma ordem de seus superiores para espionar membros do Conselho de Segurança da ONU. A ideia era conseguir alguns segredos que pudessem ser usado para essas pessoas votarem a favor da guerra do Iraque. O roteiro acerta ao não colocar sua protagonista num pedestal e se sustenta em atuações incríveis.

03

Cronos

Hoje um consagrado cineasta vencedor do Oscar, Guillermo Del Toro começou a carreira no México dirigindo filmes de terror. Em “Cronos”, um negociante encontra um elegante escaravelho que, quando aberto, apunhala dolorosamente quem o estiver segurando. A ferida traz vigor juvenil e a sede de sangue ao ferido. O artefato, claro, é buscado por outras pessoas que anseiam pela vida eterna. Um clássico que mostra porque Del Toro se tornou o gigante que é hoje.

04

Midsommar

Dirigido por Ari Aster (“Hereditário”), “Midsommar” é um mergulho na ruína mental da jovem Dani (Florence Pugh), que parte para uma viagem a um vilarejo sueco acompanhada do namorado e alguns amigos. Lá, eles aprendem os costumes locais e acabam envolvidos por eles. Aos poucos, os rituais vão mexendo com a cabeça da protagonista. O roteiro é rico em tensão e tem alguns momentos de terror convencional. Filmaço que causa encanto e repulsa.

05

Chumbo Grosso

Edgar Wright é dos novos diretores mais interessantes de Hollywood. Antes de fazer sucesso com "Baby Driver", o diretor britânico era um queridinho independente com filmes como "Todo Mundo Quase Morto" e "Chumbo Grosso". No segundo, ele satiriza os filmes de ação noventistas ao contar a história de um policial londrino transferido para uma cidade na qual nada acontece, mas ele descobre um grande segredo... Ação e humor na medida certa.

06

Tudo Sobre Minha Mãe

Vencedor do Oscar de Melhor Filme Estrangeiro em 2000, o filme é um dos melhores da brilhante cinebiografia do espanhol Pedro Almodóvar. O filme mostra a jornada de Manuela, uma mãe que vê seu filho morrer atropelado no dia de seu aniversário e resolve ir atrás do pai do jovem: um travesti que mora em Barcelona e nem sequer sabe que tem um filho. Um belíssimo drama com o tempero de Almodóvar.

07

Trama Fantasma

Último filme da carreira de Daniel Day-Lewis (que se aposentou em seguida), "Trama Fantasma" teve seis indicações ao Oscar 2018 - venceu por Melhor Figurino e Day-Lewis perdeu para um Gary Oldman debaixo de muita maquiagem ("O Destino de Uma Nação"). O filme de Paul Thomas Anderson acompanha um renomado estilista durante seu processo de criação e seu encontro com sua nova musa. O filme é clássico, elegante, mas com narrativa dura, de diálogos pouco expositivos e com desenvolvimento por olhares e gestos. Uma genial e tensa narrativa que passeia entre o caos e a calmaria. Uma obra brilhante de um dos melhores diretores do cinema atual e protagonizada por um dos maiores atores da História.

08

Amantes

Dirigido pelo sempre subestimado James Gray em 2009, "Amantes" mostra que o talento de Joaquin Phoenix vem de muito antes de "Coringa". Ele vive um sujeito que não se recuperou de uma complicada separação. Um belo dia ele conhece Michelle (Gwyneth Paltrow), uma mulher em uma relação conturbada com um homem casado, e tem que decidir se vale a pena investir na loucura que a paixão proporciona.

09

O Lutador

Obra-prima de Darren Aronofsky ("Réquiem para um Sonho", "Cisne Negro"), "O Lutador" conta a história de Randy 'The Ram' Robinson, um lutador de luta livre (daquelas armadas mesmo) na reta final da carreira. Com problemas de saúde, ele busca outro sentido na vida e, para isso, tenta se reconciliar com a filha. Um filme cruel e duro sobre envelhecer e carregar as escolhas de uma vida. Responsável por resgatar a carreira de Mickey Rourke, ex-galã oitentista hoje totalmente deformado por plásticas. Duas indicações ao Oscar.

10

Midway - Batalha em Alto-mar