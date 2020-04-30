Lista de ótimas séries de Netflix, Amazon e Globoplay para a quarentena

The Outsider (HBO)

Pra começar com opinião polêmica: "The Last Kingdom" é melhor que "Vikings". Com a quarta temporada recém-lançada na Netflix, a série baseada no livro "Crônicas Saxônicas", de Bernard Cornwell, é, na medida do possível, mais fiel aos fatos e à realidade da época. Ela se passa mais ou menos no mesmo período que a série dos Lothbrok e até divide alguns personagens, como o próprio Ragnar, mas traz um olhar a partir do lado inglês. A série é violenta, com ótimas sequências de ação, mas também investe nas tramas de luta pelo poder. Uthred, o protagonista, é um inglês sequestrado e criado por nórdicos. Ele tenta reaver o reino que é seu por direito, mas terá que enfrentar muita coisa para chegar lá. Ótima pedida para quem gosta de "Vikings".

Pouca gente falou de "#BlackAF", mas a série ficcional sobre a vida do comediante Kenya Barris é ótima. Toda construída no esquema "single camera", aquela coisa meio "The Office" ou "Parks & Recreation", a série acompanha a bem-sucedida e grande (seis filhos) família de Kenya (que interpreta sua versão ficcional). Tudo é registrado em forma de um documentário, com entrevistas e registros indiscretos. O grande mérito da série é seu texto sempre divertido que, quando você menos percebe, está falando sobre o lugar dos negros na história americana e como tudo chegou ao que é hoje. Destaque absoluto para Rashida Jones, que rouba a cena como Joya, esposa do comediante. Divertida, com ótimo texto e facilmente maratonável.

Ricky Gervais é o criador do "The Office" original, o britânico. Ele também é conhecido como o sujeito às vezes meio babaca que apresentou o Globo de Ouro nos últimos anos. Em "After Life", criada e estrelada por ele, Gervais vive Tony, um sujeito cuja mulher faleceu e o deixou sem um sentido na vida. Tony era um cara afável, gente boa, mas as circunstâncias o transformaram em um pessimista, impulsivo, que não faz nada que não tem vontade de fazer e não está nem aí para o resto do mundo. Cabe às pessoas a seu redor transformá-lo de novo naquele cara legal. A série tem duas temporadas de seis episódios curtos cada.

A realidade tá complicada, né? "Undone", da Amazon, oferece uma ótima escapatória. De uma das criadores de "Bo Jack Horseman", a série acompanha Alma (Rosa Salazar), uma jovem que descobre uma nova percepção de tempo e realidade após quase perder a vida em um acidente automobilístico. Quando ela acorda do coma, consegue ver o falecido pai, Jacob (Bob Odenkirk, o eterno Saul Goodman). Realizada com técnica de rotoscopia, a série é visualmente linda e passa uma tranquilidade estética impressionante, o que serve para amenizar os temas sérios tratados pelo texto. São oito episódios de pouco mais de 20 minutos cada que proporcionam uma experiência incrível.

"Homecoming" talvez seja a 'melhor série que ninguém vê' do momento. O seriado criado por Sam Esmail ("Mr. Robot", outra boa pedida na Amazon) é diferente em sua estética e em seu estilo narrativo. Com Julia Roberts no posto de protagonista, o thriller acompanha uma instituição que tenta reinserir soldados traumatizados pela guerra de volta à vida civil - Julia vive uma psicóloga que os auxilia nessa transição. "Homecoming" se passa em dois momentos distintos - e com estéticas distintas - e funciona como um instigante quebra-cabeças. Há muito além da primeira impressão. São 10 episódios de meia hora na primeira temporada. A segunda chega em 22 de maio.

"The Expanse" é a melhor série de ficção científica da atualidade. Após três temporadas focadas na grande conspiração interplanetária com questões metafísicas e tudo mais, a série chegou ao quarto ano de casa nova (antes era da SyFy e fazia parte do catálogo da Netflix) e com novos horizontes a serem explorados, mas sem abandonar sua essência. Recomendadíssima para os fãs de séries espaciais, a trama também funciona para os não-iniciados no gênero, com carga dramática, tensão política e suspense suficiente para prender qualquer um.

Recém-lançada pelo Globoplay, a série baseada no filme homônimo de Domingos de Oliveira tem elenco impecável, comandado por Sophie Charlotte e Emílio Dantas, e produção que impressiona. A série deixa de lado o aspecto televisivo para criar uma narrativa com estética de cinema. Ela conta a história de Paulo, um arquiteto apaixonado pela poesia e pela boemia que mergulha de cabeça em cada relacionamento que vive, um por episódio, enquanto escreve poemas para a mulher ideal. O elenco ainda tem Matheus Nachtergaele, Fábio Assunção e Maria Ribeiro. O roteiro é escrito por Jorge Furtado e a série dirigida por Patrícia Pedrosa.

A essa altura muita gente já conhece "Killing Eve" nem que seja pelas chamadas da Globo - a série é um dos grandes chamarizes da plataforma de streaming do canal. Em três temporadas (duas disponíveis no serviço), a série acompanha Eve (Sandra Oh), uma investigadora da inteligência britânica que acaba envolvida em uma perseguição à assassina Villanelle (Jodie Comer). As duas vivem um verdadeiro jogo de gato e rato até se perceberem cada vez mais interligadas entre si. A série tem roteiro de Phoebe Waller-Bridge ("Fleabag"), um dos maiores talentos em Hollywood atualmente. Uma série incrível, com duas das personagens mais legais da cultura pop no momento e um texto impecável.

"Deadwood", na verdade, é uma série da HBO perdida no catálogo do Globoplay - bom para os assinantes, que têm a oportunidade de conferir uma das séries mais legais já feitas. A trama se passa nos últimos anos do século 19 na cidade que dá nome à série, um lugar dominado pelo crime e pela corrupção. O texto circula em volta do personagem de Tymothy Olyphant ("Justified"), que tenta recomeçara vida na cidade, mas logo se vê em oposição aos que mandam no local. "Deadwood" é um faroeste sobre o nascimento dos EUA, com ótimos personagens, mas também é sobre relações, humanidade - é tão faroeste quanto é "The Sopranos", por exemplo. Resumindo: é uma série daquelas que só a HBO sabe fazer, uma série que merecia mais reconhecimento. Fato curioso: ela foi paralisada após a terceira temporada, durante a greve dos roteiristas de Hollywood, em 2007, e nunca foi retomada. Ano passado a HBO lançou um filme que finalmente encerra a história com o devido respeito.