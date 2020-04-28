Em quarentena? Confira esta lista com 10 ótimos filmes na Netflix

"O Cidadão Ilustre"

Dirigido por John Carney, (dos ótimos “Apenas uma Vez” e “Mesmo Se Nada Der Certo”, além da série “Modern Love”), “Sing Street - Música e Sonho” foi indicado ao Globo de Ouro, mas não teve o reconhecimento devido. O filme se passa em 1985, durante uma crise econômica na Irlanda. O jovem Conor se apaixona pela nova vizinha e a convida para o clipe de sua banda. Só falta a banda. Ótima comédia sobre amadurecimento e com trilha sonora impecável. Um filme leve, bonito e divertido ideal para dias mais pesados quando tudo o que você quer é se sentir bem.

O cineasta Ken Loach é um dos principais nomes do cinema europeu, mas seu trabalho é injustamente considerado “duro” demais. Em “Eu, Daniel Blake”, de 2016, Loach mais uma vez conta uma história saída da classe operária inglesa. Ele acompanha Daniel Blake, que após sofrer um ataque cardíaco tem dificuldades de obter o seguro desemprego. No meio da loucura, ele encontra uma parceira. Vencedor da Palma de Ouro em Cannes, é um filme forte e encantador.

Se "O Poço" fosse realmente um grande filme ele seria "No Topo do Poder". Deixando de lado as frases de efeito, o filme estrelado por Tom Hiddleston (o Loki do Universo Marvel) e dirigido por Ben Wheatley adapta o livro homônimo de J.G. Ballard sobre um prédio separado por classes sociais. É, claro, uma metáfora, mas não é a principal - "No Topo do Poder" fala de anseios, dores e medos impostos pela sociedade moderna; é um espetáculo visual surreal, com um texto afiado e ótimos diálogos.

"O Estranho que Nós Amamos" é um dos filmes mais diferentes da cineasta Sofia Coppola. Maduro, o filme diverte e incomoda a audiência. Em uma isolada escola para moças, a chegada de um soldado durante a Guerra Civil americana muda toda a dinâmica. O soldado é manipulador, charmoso, e logo conquista as moças. Um filme sexy, tenso e com um elenco espetacular com Nicole Kidman, Kirsten Dunst, Elle Fanning e Collin Farrell.

Dirigido por Edgar Wright ("Baby Driver") e adaptado dos quadrinhos "cult" de ‎Bryan Lee O'Malley, "Scott Pilgrim" é um espetáculo visual com muita diversão. Scott (Michael Cera) é um jovem que quer conquistar a descolada Ramona (Mary Elizabeth Winstead), mas para isso vai ter que enfrentar todos os ex-namorados da garota. O filme é uma aula de edição e montagem, levando linguagem de games diretamente para a narrativa. Além de tudo isso, tem uma boa história e excelente narrativa. Imperdível.

Felizmente, "O Contador" não é um filme com Ben Affleck lidando com números na contabilidade de uma empresa. Quer dizer, até é, mas é também um ótimo filme de ação. Affleck vive um contador de clientes perigosos. Com síndrome dentro do espectro autista, metódico e minucioso, ele cresceu com treinamento militar e desenvolveu uma rara habilidade para matar. Ele é contratado para auditar uma empresa e acaba se envolvendo em algo maior. Um bom filme de ação, com bons atores e uma premissa interessante.

“Zodíaco” é um dos grandes filmes da carreira do diretor David Fincher. Disponível na Netflix, o suspense acompanha um jornalista na trilha do assassino do zodíaco, serial killer que aterrorizou a Califórnia no final dos anos 1960 e início dos 70. O elenco tem Jake Gyllenhaal e Robert Downey Jr. em atuações incríveis. Fincher cria bem o clima de suspense claustrofóbico e reúne vários fatos e notícias reais a elementos fictícios. Para quem gosta de uma trama tensa

Dirigido por Brett Haley ("Por Lugares Incríveis") e estrelado por Sam Elliott ("Nasce uma Estrela") e Laura Prepon ("That 70's Show"), "O Herói" é um pequeno drama escondido na Netflix. O filme acompanha um veterano ator de faroestes que busca retomar a carreira enquanto lida com a idade e a mortalidade. Graças aos protagonistas, o filme é leve e divertido (as cenas com Nick Offerman são ótimas). Um filme bonito e leve, que se utiliza de narrativa convencional e clichês para criar algo novo.

Baseada numa história em quadrinhos, “Atômica” agora está disponível na Netflix. À época de seu lançamento nos cinemas, o filme era considerado uma espécie de “John Wick de saias”, uma comparação compreensível, mas não tão justa. Estrelado por Charlize Theron e dirigido por David Leitch (do primeiro “John Wick”), o filme tem sequências de ação espetaculares, mas seu roteiro se leva mais a sério que os da franquia estrelada por Keanu Reeves. Não é incrível, mas é um bom filme.