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Série

Terceira temporada de 'The Handmaid's Tale' chega ao Globoplay

A nova fase da premiada série americana começa a ser exibida no dia 28 de maio
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

20 mai 2020 às 18:35

Publicado em 20 de Maio de 2020 às 18:35

A série "The Handmaid's Tale - O Conto da Aia" finalmente ganhou data para a estreia de sua terceira temporada no Globoplay. Segundo anúncio feito pela plataforma nesta quarta-feira (20), a nova etapa da história de June (Elizabeth Moss) será liberada para assinantes no dia 28 de maio.
Elizabeth Moss é a protagonista da premiada série americana "O Conto da Aia" Crédito: Hulu/Divulgação
A terceira e mais recente temporada da série chegou ao Brasil em agosto do ano passado na TV por assinatura, pelo Paramount Channel. No Globoplay, no entanto, estão disponíveis atualmente apenas as duas primeiras temporadas, ambas incluídas no cardápio da plataforma no ano passado.
Após recusar a chance de escapar de Gilead com sua filha recém-nascida, June decidirá intensificar sua luta contra uma sociedade em que as mulheres são proibidas de ler e escrever, sendo forçadas à servidão.
O criador e produtor-executivo da série, Bruce Miller, disse que não pretende fazer a audiência passar por torturas nessa nova temporada, após cenas de espancamento, enforcamento e estupro que o público acabou considerando pesadas durante a segunda fase da trama.
A terceira temporada estreou nos Estados Unidos no serviço de streaming Hulu em junho de 2019, e coincidiu com um momento em que as mulheres americanas, às vezes usando os marcantes trajes vermelhos e chapéus brancos da série, protestavam contra leis que restringem severamente o aborto.
O Hulu confirmou em julho passado a quarta temporada da série, que é inspirada no romance de Margaret Atwood, "O Conto da Aia", de 1985. O drama já venceu 11 prêmios Emmy, inclusive melhor drama em 2017, e dois Globos de Ouro.

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