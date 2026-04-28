Receitas com milho-verde: 3 opções práticas para o café da tarde

Bolo de milho-verde cremoso Crédito: Imagem: estudiofcx | Shutterstock

Rico em fibras, vitaminas e minerais, o milho-verde é um alimento nutritivo e versátil que se adapta facilmente a diferentes preparos no dia a dia. Com sabor marcante e textura única, ele transita bem entre receitas doces e salgadas, conquistando os mais diversos paladares e marcando presença em clássicos da culinária brasileira. Além da praticidade, o ingrediente tem o poder de transformar receitas simples em preparos saborosos e cheios de personalidade, sendo uma ótima opção para variar o cardápio.

A seguir, confira 3 receitas práticas com milho-verde para o café da tarde!

1. Bolo de milho-verde cremoso

Ingredientes

2 xícaras de chá de milho-verde

3 ovos

1 xícara de chá de leite

2 colheres de sopa de manteiga

395 g de leite condensado

1 xícara de chá de fubá

1 colher de sopa de fermento químico em pó

Manteiga para untar

Farinha de trigo para enfarinhar

Modo de preparo

No liquidificador , coloque o milho-verde, os ovos, o leite condensado, o leite e a manteiga. Bata por cerca de 3 minutos, ou até obter uma mistura homogênea e cremosa. Em seguida, acrescente o fubá e bata novamente até incorporar completamente à massa. Por último, adicione o fermento químico e misture delicadamente com uma colher ou pulse rapidamente no liquidificador, apenas para incorporar.

Unte uma forma com manteiga e enfarinhe com farinha de trigo. Despeje a massa e leve ao forno preaquecido a 180 °C por aproximadamente 40 minutos, ou até que a superfície esteja dourada e firme. Retire do forno, espere amornar, desenforme e sirva.

Pão de milho-verde com espinafre e queijo feta Crédito: Imagem: bobst | Shutterstock

2. Pão de milho-verde com espinafre e queijo feta

Ingredientes

1 1/2 xícara de chá de milho-verde

2 ovos

1/2 xícara de chá de leite

1/3 de xícara de chá de azeite

1 xícara de chá de farinha de trigo

1 colher de sopa de fermento químico em pó

1 colher de chá de sal

1 xícara de chá de espinafre refogado e picado

150 g de queijo feta esfarelado

Manteiga para untar

Farinha de trigo para enfarinhar

Modo de preparo

No liquidificador, bata o milho-verde, os ovos, o leite e o azeite até formar uma mistura homogênea. Transfira para uma tigela e adicione a farinha de trigo e o sal, misturando bem até obter uma massa uniforme. Acrescente o espinafre e mexa para distribuí-lo por toda a massa. Junte o queijo feta e misture delicadamente.

Por último, adicione o fermento químico e incorpore sem bater demais. Despeje a massa em uma forma de pão untada com manteiga e enfarinhada com farinha de trigo. Leve ao forno preaquecido a 180 °C por cerca de 35 a 40 minutos, ou até que esteja dourado e firme. Retire do forno, espere esfriar levemente, desenforme e sirva em fatias.

3. Broa de milho-verde

Ingredientes

2 xícaras de chá de milho-verde

2 xícaras de chá de fubá

1 xícara de chá de farinha de trigo

1 xícara de chá de açúcar

2 ovos

1/2 xícara de chá de leite

3 colheres de sopa de manteiga

1 colher de sopa de fermento químico em pó

1 pitada de sal

Fubá para polvilhar

Modo de preparo

No liquidificador, bata o milho-verde, os ovos, o leite, a manteiga e o açúcar até obter uma mistura homogênea. Transfira para uma tigela e acrescente o fubá, a farinha de trigo e o sal, misturando bem até formar uma massa consistente e uniforme. Por último, adicione o fermento químico e mexa delicadamente para incorporar.