Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Logo HZ
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Gastronomia

Receitas com milho-verde: 3 opções práticas para o café da tarde

Veja como o ingrediente pode virar pratos irresistíveis no dia a dia
Portal Edicase

Portal Edicase

Publicado em 28 de Abril de 2026 às 16:55

Bolo de milho-verde cremoso (Imagem: estudiofcx | Shutterstock)
Bolo de milho-verde cremoso Crédito: Imagem: estudiofcx | Shutterstock
Rico em fibras, vitaminas e minerais, o milho-verde é um alimento nutritivo e versátil que se adapta facilmente a diferentes preparos no dia a dia. Com sabor marcante e textura única, ele transita bem entre receitas doces e salgadas, conquistando os mais diversos paladares e marcando presença em clássicos da culinária brasileira. Além da praticidade, o ingrediente tem o poder de transformar receitas simples em preparos saborosos e cheios de personalidade, sendo uma ótima opção para variar o cardápio.
A seguir, confira 3 receitas práticas com milho-verde para o café da tarde!

1. Bolo de milho-verde cremoso

Ingredientes

  • 2 xícaras de chá de milho-verde
  • 3 ovos
  • 1 xícara de chá de leite
  • 2 colheres de sopa de manteiga
  • 395 g de leite condensado
  • 1 xícara de chá de fubá
  • 1 colher de sopa de fermento químico em pó
  • Manteiga para untar
  • Farinha de trigo para enfarinhar

Modo de preparo

No liquidificador , coloque o milho-verde, os ovos, o leite condensado, o leite e a manteiga. Bata por cerca de 3 minutos, ou até obter uma mistura homogênea e cremosa. Em seguida, acrescente o fubá e bata novamente até incorporar completamente à massa. Por último, adicione o fermento químico e misture delicadamente com uma colher ou pulse rapidamente no liquidificador, apenas para incorporar.
Unte uma forma com manteiga e enfarinhe com farinha de trigo. Despeje a massa e leve ao forno preaquecido a 180 °C por aproximadamente 40 minutos, ou até que a superfície esteja dourada e firme. Retire do forno, espere amornar, desenforme e sirva.
Pão de milho-verde com espinafre e queijo feta (Imagem: bobst | Shutterstock)
Pão de milho-verde com espinafre e queijo feta Crédito: Imagem: bobst | Shutterstock

2. Pão de milho-verde com espinafre e queijo feta

Ingredientes

  • 1 1/2 xícara de chá de milho-verde
  • 2 ovos
  • 1/2 xícara de chá de leite
  • 1/3 de xícara de chá de azeite
  • 1 xícara de chá de farinha de trigo
  • 1 colher de sopa de fermento químico em pó
  • 1 colher de chá de sal
  • 1 xícara de chá de espinafre refogado e picado
  • 150 g de queijo feta esfarelado
  • Manteiga para untar
  • Farinha de trigo para enfarinhar

Modo de preparo

No liquidificador, bata o milho-verde, os ovos, o leite e o azeite até formar uma mistura homogênea. Transfira para uma tigela e adicione a farinha de trigo e o sal, misturando bem até obter uma massa uniforme. Acrescente o espinafre e mexa para distribuí-lo por toda a massa. Junte o queijo feta e misture delicadamente.
Por último, adicione o fermento químico e incorpore sem bater demais. Despeje a massa em uma forma de pão untada com manteiga e enfarinhada com farinha de trigo. Leve ao forno preaquecido a 180 °C por cerca de 35 a 40 minutos, ou até que esteja dourado e firme. Retire do forno, espere esfriar levemente, desenforme e sirva em fatias.

3. Broa de milho-verde

Ingredientes

  • 2 xícaras de chá de milho-verde
  • 2 xícaras de chá de fubá
  • 1 xícara de chá de farinha de trigo
  • 1 xícara de chá de açúcar
  • 2 ovos
  • 1/2 xícara de chá de leite
  • 3 colheres de sopa de manteiga
  • 1 colher de sopa de fermento químico em pó
  • 1 pitada de sal
  • Fubá para polvilhar

Modo de preparo

No liquidificador, bata o milho-verde, os ovos, o leite, a manteiga e o açúcar até obter uma mistura homogênea. Transfira para uma tigela e acrescente o fubá, a farinha de trigo e o sal, misturando bem até formar uma massa consistente e uniforme. Por último, adicione o fermento químico e mexa delicadamente para incorporar.
Com o auxílio de uma colher, modele pequenas porções da massa e disponha em uma assadeira forrada com papel-manteiga, deixando espaço entre elas. Polvilhe um pouco de fubá sobre as broas para criar uma leve crocância na superfície. Leve ao forno preaquecido a 180 °C por cerca de 25 minutos, ou até que estejam levemente douradas. Retire do forno, espere amornar e sirva.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Síndrome do túnel do carpo: veja as causas e os sintomas
Imagem de destaque
Cáscara-sagrada: para que serve, benefícios e como fazer o chá da planta
Alexandre de Moraes
Moraes diz que 'políticos que não têm voto' usam STF como 'escada eleitoral'

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados