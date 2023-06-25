Torta de palmito e milho fica cremosa e suculenta: veja receita

Torta de palmito pupunha e milho é uma receita vai bem a qualquer hora e combina com qualquer ocasião.
Seja no café da manhã, no brunch, no lanche da tarde ou até mesmo nas principais refeições do dia, almoço e jantar, esse quitute é certeiro.
Uma dica para ganhar tempo no preparo é comprar o palmito em conserva já picado. Os ingredientes são fáceis de encontrar no supermercado, e o passo a passo está bem explicadinho a seguir. Confira!
TORTA DE PALMITO PUPUNHA E MILHO
Rendimento: 6 porções
Tempo médio de preparo: 75 minutos
Nível: médio
INGREDIENTES:
- Massa:
- ½ xícara (chá) de azeite de oliva
- 2 ovos
- 1 colher (chá) de sal
- Aprox. 2 xícaras (chá) de farinha de trigo
- Recheio:
- 1 cebola média picada
- 1 colher (sopa) de azeite de oliva
- 1 vidro de palmito pupunha picado
- 1 lata de lata de milho verde cozida no vapor
- 1 colher (chá) de sal
- 2 colheres (sopa) de farinha de trigo
- 1 xícara (chá) de leite
- 2 colheres (sopa) de salsa picada
MODO DE PREPARO:
- Bata os ovos com um garfo. Reserve duas colheres (sopa) para pincelar e coloque o restante em uma tigela. Adicione o azeite e o sal.
- Misture bem e vá adicionando a farinha de trigo e amassando até ficar uma massa firme que desgrude das mãos. Cubra com filme plástico e deixe descansar por 20 minutos.
- Para o recheio, refogue a cebola no azeite e junte o palmito picado, o milho e o sal. Dissolva a farinha de trigo no leite e junte ao refogado, mexendo até engrossar. Adicione a salsa picada e retire. Espere esfriar.
- Reserve ¼ da massa. Abra o restante em uma mesa enfarinhada e forre o fundo e os lados de uma forma de torta de fundo removível média (23 cm de diâmetro).
- Coloque o recheio frio no meio. Com o restante da massa, faça tiras e distribua sobre o recheio.
- Pincele com o ovo reservado e leve ao forno médio (180℃) por cerca de 40 minutos ou até dourar. Retire, espere amornar e sirva.
Fonte: Castelo.