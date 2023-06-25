Versátil

Torta de palmito e milho fica cremosa e suculenta: veja receita

Quer uma opção fácil de preparar e servir tanto no café como no almoço ou jantar? Essa dica de HZ cai bem em qualquer ocasião
Evelize Calmon

Publicado em 25 de Junho de 2023 às 06:00

Torta de palmito pupunha e milho
Molhadinha e saborosa, nossa torta rende aproximadamente seis pedaços  Crédito: Castelo/Divulgação
Torta de palmito pupunha e milho é uma receita vai bem a qualquer hora e combina com qualquer ocasião.
Seja no café da manhã, no brunch, no lanche da tarde ou até mesmo nas principais refeições do dia, almoço e jantar, esse quitute é certeiro. 
Uma dica para ganhar tempo no preparo é comprar o palmito em conserva já picado. Os ingredientes são fáceis de encontrar no supermercado, e o passo a passo está bem explicadinho a seguir. Confira!

TORTA DE PALMITO PUPUNHA E MILHO

Rendimento: 6 porções
Tempo médio de preparo: 75 minutos
Nível: médio
INGREDIENTES: 
  • Massa:
  • ½ xícara (chá) de azeite de oliva
  • 2 ovos
  • 1 colher (chá) de sal
  • Aprox. 2 xícaras (chá) de farinha de trigo
  • Recheio:
  • 1 cebola média picada
  • 1 colher (sopa) de azeite de oliva
  • 1 vidro de palmito pupunha picado
  • 1 lata de lata de milho verde cozida no vapor
  • 1 colher (chá) de sal
  • 2 colheres (sopa) de farinha de trigo
  • 1 xícara (chá) de leite
  • 2 colheres (sopa) de salsa picada
MODO DE PREPARO:
  1. Bata os ovos com um garfo. Reserve duas colheres (sopa) para pincelar e coloque o restante em uma tigela. Adicione o azeite e o sal. 
  2. Misture bem e vá adicionando a farinha de trigo e amassando até ficar uma massa firme que desgrude das mãos. Cubra com filme plástico e deixe descansar por 20 minutos.
  3. Para o recheio, refogue a cebola no azeite e junte o palmito picado, o milho e o sal. Dissolva a farinha de trigo no leite e junte ao refogado, mexendo até engrossar. Adicione a salsa picada e retire. Espere esfriar.
  4. Reserve ¼ da massa. Abra o restante em uma mesa enfarinhada e forre o fundo e os lados de uma forma de torta de fundo removível média (23 cm de diâmetro). 
  5. Coloque o recheio frio no meio. Com o restante da massa, faça tiras e distribua sobre o recheio. 
  6. Pincele com o ovo reservado e leve ao forno médio (180℃) por cerca de 40 minutos ou até dourar. Retire, espere amornar e sirva.
Fonte: Castelo. Veja outras dicas saborosas em leia.ag/receitas.  

