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Leonel Ximenes

Por causa do isolamento, arcebispo pede que não se façam tapetes no Corpus Christi

Dom Dario Campos recomenda que população fique em casa e acompanhe as cerimônias pelas redes sociais da Igreja Católica no dia 11 de junho

Públicado em 

24 mai 2020 às 05:00
Leonel Ximenes

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Leonel Ximenes

Os tradicionais tapetes não serão feitos neste ano na área da Arquidiocese de Vitória
Os tradicionais tapetes não serão feitos neste ano na área da Arquidiocese de Vitória Crédito: G1
O arcebispo de Vitória, dom Dario Campos, recomendou que as paróquias não confeccionem neste ano o tradicional tapete de flores para a Festa de Corpus Christi, que será realizada no feriado de 11 de junho. O arcebispo diz que quer evitar aglomerações nesta época de isolamento social por causa da epidemia do novo coronavírus.
A Arquidiocese orienta para que sejam realizadas procissões sem os fiéis, e sim apenas com veículos, da seguinte forma: um carro para transportar o sacerdote com o Santíssimo; um carro de som amplificado para ajudar nos cantos, meditações e orações; e um carro disponível para recolher alimentos não-perecíveis e/ou produtos de limpeza e higiene para serem doados às famílias cadastradas no território paroquial ou na paróquia vizinha.
Por causa da pandemia da Covid-19, dom Dario recomenda também que os fiéis acompanhem a procissão de suas casas e pede que as fachadas das residências sejam ornamentadas com flores, toalhas e velas.

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Missas e procissões deverão ser realizadas na parte da tarde para que os padres possam participar da Missa dos Santos óleos pela manhã. Essa celebração, fundamental para a liturgia católica, tem que ser presencial, mas não foi realizada na Quinta-Feira Santa, na Catedral Metropolitana de Vitória, por causa do risco de contaminação pelo coronavírus.
A cerimônia do próximo dia 11 será realizada de manhã com portas fechadas. Dela poderão participar apenas o arcebispo, padres, diáconos e seminaristas menos vulneráveis à doença.
É nessa missa solene, que será transmitida ao vivo pelas redes sociais da Catedral e da Arquidiocese, que os sacerdotes renovam as promessas sacerdotais assumidas no dia da ordenação e são abençoados óleos dos catecúmenos e dos enfermos. Além disso, será consagrado o óleo da crisma, que são utilizados em todas as paróquias das dioceses e arquidioceses.
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Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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