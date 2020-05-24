Por causa do isolamento, arcebispo pede que não se façam tapetes no Corpus Christi

O arcebispo de Vitória, dom Dario Campos
, recomendou que as paróquias não confeccionem neste ano o tradicional tapete de flores para a Festa de Corpus Christi, que será realizada no feriado de 11 de junho. O arcebispo diz que quer evitar aglomerações nesta época de isolamento social por causa da epidemia do novo coronavírus
.
A Arquidiocese orienta para que sejam realizadas procissões
sem os fiéis, e sim apenas com veículos, da seguinte forma: um carro para transportar o sacerdote com o Santíssimo
; um carro de som amplificado para ajudar nos cantos, meditações e orações; e um carro disponível para recolher alimentos não-perecíveis e/ou produtos de limpeza e higiene para serem doados às famílias cadastradas no território paroquial ou na paróquia vizinha.
Por causa da pandemia da Covid-19, dom Dario recomenda também que os fiéis acompanhem a procissão de suas casas e pede que as fachadas das residências sejam ornamentadas com flores, toalhas e velas.
Missas e procissões deverão ser realizadas na parte da tarde para que os padres possam participar da Missa dos Santos óleos pela manhã. Essa celebração, fundamental para a liturgia católica, tem que ser presencial, mas não foi realizada na Quinta-Feira Santa, na Catedral Metropolitana de Vitória, por causa do risco de contaminação pelo coronavírus.
A cerimônia do próximo dia 11 será realizada de manhã com portas fechadas
. Dela poderão participar apenas o arcebispo, padres, diáconos e seminaristas menos vulneráveis à doença.
É nessa missa solene, que será transmitida ao vivo pelas redes sociais
da Catedral e da Arquidiocese, que os sacerdotes renovam as promessas sacerdotais assumidas no dia da ordenação e são abençoados óleos dos catecúmenos e dos enfermos. Além disso, será consagrado o óleo da crisma, que são utilizados em todas as paróquias das dioceses e arquidioceses.