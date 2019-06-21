Corpus Christi: galeria mostra beleza dos tapetes em todo o Estado

A celebração de Corpus Christi é marcada pela confecção dos tradicionais tapetes. que une centenas de voluntários, envolve diversas paróquias, prefeituras, esquenta o comércio e aquece o turismo nas regiões, da Grande Vitória ao interior do Estado.

Em Castelo, no Sul do Espírito Santo é produzido o maior tapete, que chega a ter 1,5 km de extensão, que percorre a principal avenida do centro da cidade. A atração é visitada por milhares de pessoas neste época do ano. Lá, o trabalho cresceu e agora é organizado pela Paróquia Nossa Senhora da Penha, em parceria com a prefeitura local e com os 3 mil voluntários diretos e indiretos que trabalham durante meses nos preparativos da festa e na montagem dos quadros e passadeiras. O tema deste ano é “Todos comeram e ficaram satisfeitos (Lc 9:17)” e de acordo com a organização, a cidade chega a receber 80 mil pessoas na festa.





Aproximadamente 4 toneladas de calcita, um tipo de minério, em forma de pequenas pedras, foram usados para confeccionar um quilômetro dos tradicionais tapetes de Corpus Christi, em Marilândia, no Noroeste do Estado. Para formar os desenhos e deixá-los prontos à mostra para a população, nesta quinta-feira (20), foi necessário o esforço de cerca de 2 mil pessoas.

Na cidade de Aracruz, a fé cristã e a eucaristia foram representadas pelos desenhos e pelas mensagens de um tapete de mais de 500 metros que contornava a praça em frente à Igreja Matriz. Para que tudo estivesse pronto nesta quinta-feira (20), 450 pessoas participaram da confecção, que durou mais de 20h.





Em Linhares, a força-tarefa foi um pouco maior: 600 pessoas para fazer um tapete de 600 metros – e que serviu para ligar as Igrejas de São José à de Nossa Senhora Aparecida, localizadas nos bairros de São José e Boa Vista, respectivamente. Em Jaguaré, a confecção dos tapetes de Corpus Christi também aconteceu e levou 6h.