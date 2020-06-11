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Covid-19

Número de mortes por coronavírus dispara em Colatina

Do início da pandemia ao fim de maio, município tinha quatro óbitos; em junho, já foram registradas oito mortes em apenas 11 dias
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

11 jun 2020 às 10:26

Publicado em 11 de Junho de 2020 às 10:26

Avenida Silvio Avidos em Colatina
Avenida Silvio Avidos, em Colatina Crédito: TV Gazeta Noroeste
O município de Colatina, na região Noroeste do Espírito Santo, havia encerrado o mês de maio com quatro mortes causadas pelo novo coronavírus. Mas em junho, já registrou oito óbitos em intervalo de apenas 11 dias.
A informação do 12º óbito na cidade foi divulgada pela Prefeitura de Colatina. A vítima que não resistiu à Covid-19 era um homem de 67 anos, que estava internado em hospital particular.
> CORONAVÍRUS NO ES | A cobertura completa
A Secretaria Municipal de Saúde faz apelo para que as pessoas colaborem com o isolamento social para romper a cadeia de transmissão do novo coronavírus na cidade.
Colatina ocupa o sexto lugar do ranking das cidades capixabas com mais casos da doença. De acordo com a Secretaria de Estado da Saúde (Sesa), o município tem 627 casos confirmados de Covid-19. No dia 1º de maio, eram 37 registros da doença.

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