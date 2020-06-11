Número de mortes por coronavírus dispara em Colatina

A informação do 12º óbito na cidade foi divulgada pela Prefeitura de Colatina. A vítima que não resistiu à Covid-19 era um homem de 67 anos, que estava internado em hospital particular.

Colatina ocupa o sexto lugar do ranking das cidades capixabas com mais casos da doença. De acordo com a Secretaria de Estado da Saúde (Sesa), o município tem 627 casos confirmados de Covid-19. No dia 1º de maio, eram 37 registros da doença.