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Pandemia no  no ES

Colatina confirma quarto óbito causado pelo novo coronavírus

A vítima é uma mulher de 43 anos, portadores de comorbidades. Ela faleceu em um hospital da rede pública da cidade
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

31 mai 2020 às 15:10

Publicado em 31 de Maio de 2020 às 15:10

População nas ruas do Centro de Colatina
População nas ruas do Centro de Colatina Crédito: Reprodução/ TV Gazeta Noroeste
O município de Colatina registrou, neste domingo (30), a quarta morte causada pelo novo coronavírus. A vítima é uma mulher de 43 anos, portadores de comorbidades.
A vítima faleceu em um hospital da rede pública da cidade do Noroeste do Espírito Santo. As informações foram divulgadas pela Secretaria de Saúde do município em sua página nas redes sociais.
Em nota de pesar, a Prefeitura de Colatina  lamentou a morte da paciente. "Lamentamos a perda e nos solidarizamos pela  família  e amigos neste momento". 

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CIDADE COM MAIS CASOS DE CORONAVÍRUS NO INTERIOR DO ES

Segundo a última atualização do Painel Covid-19 da Secretaria de Estado da Saúde (Sesa), feita na noite deste sábado (30), Colatina é o município do interior do Espírito Santo com mais casos confirmados do novo coronavírus. A cidade contabiliza 291 pacientes que foram contaminados, sendo que 96 já estão curados.
Já a prefeitura, em seu último boletim, contabiliza 310 pacientes confirmados com a Covid-19. Destes, o executivo municipal considera 150 curados.

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