Colatina confirma quarto óbito causado pelo novo coronavírus

População nas ruas do Centro de Colatina Crédito: Reprodução/ TV Gazeta Noroeste

O município de Colatina registrou, neste domingo (30), a quarta morte causada pelo novo coronavírus. A vítima é uma mulher de 43 anos, portadores de comorbidades.

A vítima faleceu em um hospital da rede pública da cidade do Noroeste do Espírito Santo. As informações foram divulgadas pela Secretaria de Saúde do município em sua página nas redes sociais.

Em nota de pesar, a Prefeitura de Colatina lamentou a morte da paciente. "Lamentamos a perda e nos solidarizamos pela família e amigos neste momento".

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