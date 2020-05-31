Empresário capixaba de 67 anos com coronavírus deixa a UTI

Diagnosticado com o novo coronavírus, o empresário Valdecir Torezani, 67 anos, que atua no mercado imobiliário do Espírito Santo, teve alta da Unidade de Terapia Intensiva (UTI) na tarde deste sábado (30).
Ele deu entrada em um hospital particular de Cariacica, no dia 15 de maio, e ficou por doze dias na UTI. As informações são da sua esposa, Geisiane Torezani, de 38 anos.
Os primeiros sintomas foram dores no corpo. Logo depois, vieram tosse e falta de ar. Então procuramos o serviço médico, explica Geisiane.
Após receber alta da UTI no sábado, agora o empresário se recupera no quarto. Ele já conversa pausadamente e tranquilo. É um momento muito delicado e que a gente se apega a Deus, relata a esposa.
O vídeo mostra o momento em que Torezani deixa e UTI e é aplaudido pelos profissionais de saúde.
Geisiane faz questão de agradecer a equipe do hospital os cuidados com o marido durante o tempo que esteve na UTI. Somos gratos pela dedicação dos médicos e enfermeiros. Além do amor e fé da família, eles foram fundamentais. Nesta manhã de domingo (31), ela espera por novas atualizações sobre a recuperação de Torezani.
FAMILIARES COM CORONAVÍRUS
Segundo a esposa, além do empresário, outros familiares também foram diagnosticados com o vírus incluindo ela própria, seus dois filhos (um de oito e outra de três anos), a mãe de Geisiane (53 anos) e sua irmã.
Ficamos todos isolados, se recuperando, mas já estamos bem, explica.