Empresário capixaba de 67 anos com coronavírus deixa a UTI

Empresário Valdecir Torezani Crédito: Cloves Louzada/Divulgação Imobiliária Universal

Diagnosticado com o novo coronavírus , o empresário Valdecir Torezani, 67 anos, que atua no mercado imobiliário do Espírito Santo , teve alta da Unidade de Terapia Intensiva (UTI) na tarde deste sábado (30).

Ele deu entrada em um hospital particular de Cariacica, no dia 15 de maio, e ficou por doze dias na UTI. As informações são da sua esposa, Geisiane Torezani, de 38 anos.

Os primeiros sintomas foram dores no corpo. Logo depois, vieram tosse e falta de ar. Então procuramos o serviço médico, explica Geisiane.

Após receber alta da UTI no sábado, agora o empresário se recupera no quarto. Ele já conversa pausadamente e tranquilo. É um momento muito delicado e que a gente se apega a Deus, relata a esposa.

O vídeo mostra o momento em que Torezani deixa e UTI e é aplaudido pelos profissionais de saúde.

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Geisiane faz questão de agradecer a equipe do hospital os cuidados com o marido durante o tempo que esteve na UTI. Somos gratos pela dedicação dos médicos e enfermeiros. Além do amor e fé da família, eles foram fundamentais. Nesta manhã de domingo (31), ela espera por novas atualizações sobre a recuperação de Torezani.

FAMILIARES COM CORONAVÍRUS

Segundo a esposa, além do empresário, outros familiares também foram diagnosticados com o vírus  incluindo ela própria, seus dois filhos (um de oito e outra de três anos), a mãe de Geisiane (53 anos) e sua irmã.