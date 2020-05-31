Crianças estão proibidas de entrar em shoppings na Grande Vitória

Comuns antes da pandemia, idas ao shopping com crianças não será possível por enquanto

Durante esse primeiro período, os shoppings também não vão abrir aos fins de semana e funcionarão em horário reduzido: das 12h às 20h, de segunda a sexta-feira. Nesses dias, os tipos de lojas seguirão uma espécie de escalonamento, junto com os estabelecimentos voltados para a venda de comidas e refeições.