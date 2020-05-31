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A partir de segunda

Crianças estão proibidas de entrar em shoppings na Grande Vitória

Decreto do governo do Estado proíbe entrada de menores de 12 anos de idade; novas regras para reabertura foram publicadas neste sábado (30)
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

31 mai 2020 às 10:44

Publicado em 31 de Maio de 2020 às 10:44

Lojas em shopping
Comuns antes da pandemia, idas ao shopping com crianças não será possível por enquanto Crédito: Divulgação
As famílias que estavam aguardando a reabertura dos shoppings no Espírito Santo devem ficar atentas: a entrada de crianças com menos de 12 anos não será permitida. Esta é uma das medidas exigidas pelo governo do Estado para que esses locais pudessem voltar a funcionar a partir desta segunda-feira (1).
Durante esse primeiro período, os shoppings também não vão abrir aos fins de semana e funcionarão em horário reduzido: das 12h às 20h, de segunda a sexta-feira. Nesses dias, os tipos de lojas seguirão uma espécie de escalonamento, junto com os estabelecimentos voltados para a venda de comidas e refeições.
  • Praça e lojas de alimentação: das 12h às 16h;
  • Lojas âncoras, semi-âncoras e megalojas: das 12h às 18h;
  • Demais lojas: das 14h às 20h.
Além disso, atividades que as crianças costumam adorar, como assistir a um filme no cinema ou a uma peça infantil de teatro, continuarão suspensas. A previsão é que esses locais voltados ao lazer, assim como bares e baladas, fiquem fechados, pelo menos, até o próximo dia 30 de junho.
Antes ou depois do horário de funcionamento, os empreendimentos poderão fazer apenas vendas por delivery (entrega) e drive-thru (pega e passa) em uma área externa e específica para este fim. Já as academias devem seguir regras específicas para poder atender os alunos.

MÁSCARA É OBRIGATÓRIA

Além da proibição de crianças e do horário reduzido, os funcionários e clientes devem usar máscara durante todo o tempo em que estiverem nos shoppings. O número de frequentadores também será limitado à proporção de, no máximo, um visitante para cada 22m². Dentro das lojas, poderá um comprador para cada 10m².
Para tentar conter a transmissão do novo coronavírus, os empreendimentos deverão intensificar a higienização de todos os espaços, disponibilizar álcool em gel 70% e fazer com que seja respeitada a distância mínima de 1,5 metros entre as pessoas, a fim de evitar o contágio.

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