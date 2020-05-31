Crianças estão proibidas de entrar em shoppings na Grande Vitória

As famílias que estavam aguardando a reabertura dos shoppings no Espírito Santo devem ficar atentas: a entrada de crianças com menos de 12 anos não será permitida. Esta é uma das medidas exigidas pelo governo do Estado para que esses locais pudessem voltar a funcionar a partir desta segunda-feira (1).
Durante esse primeiro período, os shoppings também não vão abrir aos fins de semana e funcionarão em horário reduzido: das 12h às 20h, de segunda a sexta-feira. Nesses dias, os tipos de lojas seguirão uma espécie de escalonamento, junto com os estabelecimentos voltados para a venda de comidas e refeições.
- Praça e lojas de alimentação: das 12h às 16h;
- Lojas âncoras, semi-âncoras e megalojas: das 12h às 18h;
- Demais lojas: das 14h às 20h.
Além disso, atividades que as crianças costumam adorar, como assistir a um filme no cinema ou a uma peça infantil de teatro, continuarão suspensas. A previsão é que esses locais voltados ao lazer, assim como bares e baladas, fiquem fechados, pelo menos, até o próximo dia 30 de junho.
Antes ou depois do horário de funcionamento, os empreendimentos poderão fazer apenas vendas por delivery (entrega) e drive-thru (pega e passa) em uma área externa e específica para este fim. Já as academias devem seguir regras específicas para poder atender os alunos.
MÁSCARA É OBRIGATÓRIA
Além da proibição de crianças e do horário reduzido, os funcionários e clientes devem usar máscara durante todo o tempo em que estiverem nos shoppings. O número de frequentadores também será limitado à proporção de, no máximo, um visitante para cada 22m². Dentro das lojas, poderá um comprador para cada 10m².
Para tentar conter a transmissão do novo coronavírus, os empreendimentos deverão intensificar a higienização de todos os espaços, disponibilizar álcool em gel 70% e fazer com que seja respeitada a distância mínima de 1,5 metros entre as pessoas, a fim de evitar o contágio.