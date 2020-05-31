Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Menos uma vida

João Neiva registra segunda morte causada pelo novo coronavírus

Mulher de 53 anos apresentava comorbidades e veio a óbito no final da tarde deste sábado (30). Inicialmente ela foi internada por causa de uma doença cardiovascular
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

31 mai 2020 às 12:44

Publicado em 31 de Maio de 2020 às 12:44

Prefeitura de João Neiva abre editais de seleção para a área da educação
Prefeitura de João Neiva registra a segunda morte por coronavírus na cidade Crédito: Divulgação
O município de João Neiva registrou, no sábado (30), a segunda morte causada pelo novo coronavírus. A vítima é uma mulher de 53 anos que apresentava algumas comorbidades e morreu no final da tarde. As informações foram divulgadas em uma nota oficial de pesar nas redes sociais da prefeitura municipal.
Em diversos comentários da publicação, pessoas afirmam que ela teria sido internada por causa de outro problema de saúde e contraído a Covid-19 dentro do hospital. Procurada por A Gazeta, a Prefeitura de João Neiva confirmou que a mulher foi hospitalizada por uma doença cardiovascular crônica no dia 20 de março deste ano.
Inicialmente, a moradora do bairro Cristal estava no Hospital Universitário Cassiano Antônio Moraes (Hucam), em Vitória. No entanto, em uma data não informada, ela foi transferida para o Hospital Estadual Doutor Jayme Santos Neves, na Serra, um dos centros de referência para tratamento dos pacientes da pandemia, onde faleceu.

A PRIMEIRA MORTE EM JOÃO NEIVA

No início da tarde deste domingo (31), o Painel Covid-19, do governo do Estado, ainda contabilizava apenas um óbito na cidade, ocorrido no último dia 11 de maio. Trata-se de uma idosa, com idade entre 60 e 69 anos. Moradora do bairro Floresta, ela também tinha um problema cardíaco e integrava o grupo de risco da doença.

NÚMEROS DA PANDEMIA

Conforme a última atualização do painel, feita no sábado (30), João Neiva tem 64 casos confirmados do novo coronavírus e 15 dessas pessoas diagnosticadas já estão curadas  duas a menos do que o informado pelo município. A prefeitura também afirmou que há outros 69 casos suspeitos na cidade.

Veja Também

Veja os novos horários de funcionamento das lojas de shoppings no ES

Taxa de ocupação de leitos de UTI no ES cai, mas já há hospitais lotados

Veja em que situação está a sua cidade de acordo com a matriz de risco para a Covid-19

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
10 sopas ricas em proteínas para começar a semana
Imagem de destaque
Trecho da BR 101 em Anchieta será totalmente interditado nesta terça (14)
Imagem de destaque
As articulações da PF para prender Ramagem nos EUA

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados