João Neiva registra segunda morte causada pelo novo coronavírus

O município de João Neiva registrou, no sábado (30), a segunda morte causada pelo novo coronavírus. A vítima é uma mulher de 53 anos que apresentava algumas comorbidades e morreu no final da tarde. As informações foram divulgadas em uma nota oficial de pesar nas redes sociais da prefeitura municipal.
Em diversos comentários da publicação, pessoas afirmam que ela teria sido internada por causa de outro problema de saúde e contraído a Covid-19 dentro do hospital. Procurada por A Gazeta, a Prefeitura de João Neiva confirmou que a mulher foi hospitalizada por uma doença cardiovascular crônica no dia 20 de março deste ano.
Inicialmente, a moradora do bairro Cristal estava no Hospital Universitário Cassiano Antônio Moraes (Hucam), em Vitória. No entanto, em uma data não informada, ela foi transferida para o Hospital Estadual Doutor Jayme Santos Neves, na Serra, um dos centros de referência para tratamento dos pacientes da pandemia, onde faleceu.
A PRIMEIRA MORTE EM JOÃO NEIVA
No início da tarde deste domingo (31), o Painel Covid-19, do governo do Estado, ainda contabilizava apenas um óbito na cidade, ocorrido no último dia 11 de maio. Trata-se de uma idosa, com idade entre 60 e 69 anos. Moradora do bairro Floresta, ela também tinha um problema cardíaco e integrava o grupo de risco da doença.
NÚMEROS DA PANDEMIA
Conforme a última atualização do painel, feita no sábado (30), João Neiva tem 64 casos confirmados do novo coronavírus e 15 dessas pessoas diagnosticadas já estão curadas duas a menos do que o informado pelo município. A prefeitura também afirmou que há outros 69 casos suspeitos na cidade.