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Pandemia

Coronavírus: ES registra 937 mortes e 23.391 casos confirmados

Segundo a Secretaria Estadual de Saúde,  nas últimas 24 horas foram registrados 1.427 novos pacientes infectados
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

10 jun 2020 às 16:37

Publicado em 10 de Junho de 2020 às 16:37

Testes recebidos pela Secretaria de Saúde do Estado foram doados pela Petrobras
Testes recebidos pela Secretaria de Saúde do Estado Crédito: Twitter Renato Casagrande/Reprodução
Espírito Santo atingiu a marca de 23.391  casos e  937 mortes por Covid-19, doença causada pelo novo coronavírus. De acordo com as informações atualizadas no Painel Covid-19, da Secretaria Estadual de Saúde (Sesa), na tarde desta quarta-feira (10), só nas últimas 24 horas foram registrados 1.427 novos pacientes infectados e  33 óbitos.
Ainda de acordo com o painel, 12.725 pessoas já se curaram da doença. A taxa de letalidade do Estado é de 4,01%. Ao todo, 66.238 testes para detectar a doença já foram realizados. 
Entre os municípios, Serra  lidera o ranking do Estado com 4.296 registros da doença, seguido por Vitória (4.074), Vila Velha (3.939) e Cariacica (3.018). Já nos bairros, Jardim Camburi, na Capital, está na frente no número de casos com 523 pessoas infectadas.

PREVINA-SE 

Até o momento, não há um tratamento específico para a doença, que é transmitida por gotículas de saliva que se espalham pelo ambiente. Por isso, é fundamental manter alguns cuidados com a higiene pessoal, que também valem para afastar o risco de contrair gripe e outras doenças respiratórias. 
  • Lavar as mãos frequentemente por pelo menos 20 segundos com água e sabão;
  • Utilizar antisséptico de mãos à base de álcool para higienização;
  • Cobrir com a parte interna do cotovelo a boca e o nariz ao tossir ou espirrar;
  • Utilizar lenço descartável para higiene nasal;
  • Evitar tocar mucosas de olhos, nariz e boca;
  • Utilizar máscaras de tecido se precisar sair de casa;
  • Manter distância de outras pessoas caso tenha que ir para a rua;
  • Não compartilhar objetos de uso pessoal;
  • Limpar regularmente o ambiente e mantê-lo ventilado.

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