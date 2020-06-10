Coronavírus: ES registra 937 mortes e 23.391 casos confirmados

Ainda de acordo com o painel, 12.725 pessoas já se curaram da doença. A taxa de letalidade do Estado é de 4,01%. Ao todo, 66.238 testes para detectar a doença já foram realizados.

Até o momento, não há um tratamento específico para a doença, que é transmitida por gotículas de saliva que se espalham pelo ambiente. Por isso, é fundamental manter alguns cuidados com a higiene pessoal, que também valem para afastar o risco de contrair gripe e outras doenças respiratórias.