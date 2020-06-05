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A partir deste sábado

Trabalhador terá que comprovar atividade essencial para sair à noite em Guarapari

Após decreto municipal que impede a circulação de pessoas entre 19h e 5h, trabalhadores poderão ser abordados pela Polícia Militar, Bombeiros ou Vigilância Sanitária e deverão apresentar declaração do empregador justificando necessidade de circulação
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

05 jun 2020 às 14:08

Publicado em 05 de Junho de 2020 às 14:08

Em Guarapari, a Praia das Castanheiras fica lotada nos dias de verão
Em Guarapari, a Praia das Castanheiras fica lotada nos dias de verão Crédito: Secundo Rezende/Drone
A partir deste sábado (6) a população de Guarapari não poderá sair às ruas do município entre 19 horas e 5 horas. A medida, que visa conter o avanço do novo coronavírus valerá até o dia 14 de junho. Durante este horário, apenas trabalhadores de serviços essenciais e de delivery poderão funcionar.
De acordo com a secretária municipal de Saúde, Alessandra Albani, trabalhadores de serviços essenciais, como padaria, farmácia e supermercados, deverão portar uma autorização para circular pela cidade. O documento será fornecido pelo estabelecimento em que a  pessoa trabalha.

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"Vamos fazer isolamento total. A partir das 19 horas não será permitido circulação de pessoas nas vias públicas da cidade. Só vai poder sair de casa para serviços essenciais: padaria, farmácia, água, gás, e delivery continua normal. Quem faz trabalhos com delivery vai ter que apresentar declaração do estabelecimento, junto com o decreto do município, informando que ela está autorizada a transitar, fazer esse trabalho de entrega dentro do município. O padeiro, por exemplo, tem que ter uma declaração que comprove que ele trabalha em uma padaria e por isso pode circular na rua naquele momento", explicou a secretária, em entrevista à CBN Vitória na manhã desta sexta-feira (5).
Os trabalhadores poderão ser abordados por órgãos da fiscalização  Polícia Militar, Bombeiros e Vigilância Sanitária  e deverão apresentar a declaração do empregador justificando a necessidade de sair de casa.

SUPERMERCADOS FECHADOS AOS DOMINGOS

Ao longo de uma semana, os estabelecimentos não essenciais só poderão funcionar das 9h às 19 horas e terão de fechar nos fins de semana. Os supermercados também passarão a ficar fechados aos domingos, enquanto a feira livre da cidade acontecerá somente neste sábado (6).

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