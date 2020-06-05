Trabalhador terá que comprovar atividade essencial para sair à noite em Guarapari

"Vamos fazer isolamento total. A partir das 19 horas não será permitido circulação de pessoas nas vias públicas da cidade. Só vai poder sair de casa para serviços essenciais: padaria, farmácia, água, gás, e delivery continua normal. Quem faz trabalhos com delivery vai ter que apresentar declaração do estabelecimento, junto com o decreto do município, informando que ela está autorizada a transitar, fazer esse trabalho de entrega dentro do município. O padeiro, por exemplo, tem que ter uma declaração que comprove que ele trabalha em uma padaria e por isso pode circular na rua naquele momento", explicou a secretária, em entrevista à CBN Vitória na manhã desta sexta-feira (5).