Decisão da Prefeitura de Guarapari foi tomada nesta quarta-feira (3) Crédito: Divulgação/ Prefeitura de Guarapari

Your browser does not support the audio element. Guarapari impõe horário máximo para pessoas ficarem nas ruas

A partir do próximo sábado, dia 6 de junho, não será permitido permanecer nas ruas de Guarapari após as 19h. A medida será válida até o próximo dia 14. Durante as noites, apenas os serviços e comércios essenciais poderão funcionar. O objetivo é diminuir o avanço do novo coronavírus na cidade.

Ao longo da semana, os estabelecimentos não essenciais só poderão funcionar das 9h às 19 e terão de fechar aos finais de semana. Os supermercados também passarão a ficar fechados aos domingos; enquanto a feira livre da cidade acontecerá somente no próximo sábado (6).

De acordo com a Secretaria de Comunicação de Guarapari, a Guarda Civil Municipal e a Polícia Militar atuarão em conjunto para orientar as pessoas que estiverem na rua após o horário permitido. No entanto, não há previsão de multa. A medida foi tomada após uma reunião realizada nesta quarta-feira (3).

De acordo com a Prefeitura de Guarapari, o objetivo é conter o número de casos da doença no município, seguindo as orientações do Ministério da Saúde e do Governo do Estado. Todas as novas medidas serão publicadas através de decreto no Diário Oficial dos Municípios, ainda esta semana.

"Nós estamos tomando essas medidas mais restritivas para evitar uma maior propagação da doença em nossa cidade" Edson Magalhães - Prefeito de Guarapari

Serviços realizados na modalidade delivery, não terão limitação no horário de funcionamento. Também poderão funcionar farmácias, distribuidoras de gás de cozinha e de água, padarias e postos de combustíveis.

A prefeitura reforçou ainda que o funcionamento de academias de esporte somente será permitido de segunda a sexta-feira. Excepcionalmente, nos dias 06, 07, 13 e 14 de junho, fica proibida a prática de caminhada ou corrida na orla das praias.