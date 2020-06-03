Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Estão afastados

21 funcionários do Laboratório Central do ES estão com coronavírus

Ao todo, o Laboratório Central do Espírito Santo (Lacen-ES) tem cerca de 140 funcionários. Os confirmados com a Covid-19 estão afastados, mas o laboratório nega que o afastamento tenha relação com os atrasos na entrega de resultados de exames
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

03 jun 2020 às 13:55

Publicado em 03 de Junho de 2020 às 13:55

Lacen-ES: exames de coronavírus já estão sendo feitos no Estado. Antes, coletas eram enviadas para o Rio de Janeiro
Atualmente 21 profissionais estão afastados por coronavírus no Lacen-ES Crédito: Divulgação
Ao todo, 21 funcionários do Laboratório Central do Espírito Santo (Lacen-ES) estão afastados atualmente por estarem infectados com o novo coronavírus. Porém, a coordenação do Lacen-ES nega que o afastamento tenha relação com os atrasos na entrega de resultados de exames de Covid-19 e afirma que, nos últimos meses, o laboratório tem encontrado dificuldades na compra de reagentes para a realização dos testes.
Ao todo, o Laboratório Central tem cerca de 140 servidores  21 deles com Covid-19. Nesta quarta-feira (3), de acordo com a reportagem do ES1, da TV Gazeta, o Lacen -ES foi questionado para se manifestar sobre as reclamações de pacientes que afirmam que os resultados dos exames de Covid-19 estão demorando para sair. Mas a instituição garantiu que os atrasos não têm relação com o afastamento dos funcionários. 
Por nota, o Lacen-ES informou que "de um total de, aproximadamente 140 servidores, 21 estão afastados por contaminação com a Covid-19, e que até o final desta semana, sete retornarão ao trabalho. A maior parte dos afastamentos é de servidores da área administrativa, e na ausência houve reforço de profissionais", explicou.
A nota completou que, nos últimos meses, o Laboratório Central tem encontrado dificuldades na compra dos reagentes para a realização dos testes de RT-PCR em tempo real. Confira, na íntegra, a nota do Lacen-ES:
"A coordenação do Laboratório Central de Saúde Pública do Espírito Santo (Lacen-ES) garante que o trabalho da área técnica, que realiza o processamento das amostras suspeitas de Covid-19, não está comprometido. Esclarece que, de um total de, aproximadamente 140 servidores, 21 estão afastados por contaminação com a Covid-19, e que até o final desta semana, sete retornarão ao trabalho. A maior parte dos afastamentos é de servidores da área administrativa, e na ausência houve reforço de profissionais.
A coordenação garante que as medidas de segurança e limpeza na unidade são intensas e que a desinfecção de ambiente é feita cerca de três vezes na semana. Ressalta ainda, que os profissionais possuem protocolos rigorosos de usos de EPIs, entretanto o Estado apresenta contaminação comunitária da doença.
Esclarece, ainda, que nos últimos meses tem encontrado dificuldade na compra de reagentes para realização dos testes de RT-PCR em tempo real devido ao aumento da demanda mundial, o que compromete a entrega de resultados."
Com informações de Aurélio de Freitas, da TV Gazeta.

Veja Também

Com 2,6 mil testes em atraso no Lacen, ES faz parceria no Paraná

Decisão por lockdown será em conjunto, dizem prefeitos de Vitória e Vila Velha

Médico e ex-vereador de Vitória, Rafael Mussiello morre de Covid-19

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Horóscopo do dia: previsão para os 12 signos em 14/04/2026
Imagem de destaque
É sempre oportuno voltar a falar de vacinação
Imagem de destaque
Festa da Penha: chuva, fé e multidão marcam último dia de evento; veja fotos

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados